Заставим провести парад: Порошенко раскритиковал концерт ко Дню независимости

Петр Порошенко требует военный парад/ УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский не понимает, что нужно гражданам Украины в День независимости, поэтому отказался проводить военный парад с привлечением военнослужащих и авиации.

"Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Не так страшно. Вы поняли, о ком я? Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для общества. Потому что сильные мы не только броней, но и духом победы", — написал он в Twitter.

Порошенко утверждает, что Зеленскому нужно "перестать бояться армию" и не уклоняться от выполнения обязанностей верховного главнокомандующего. Бывший президент заявил, что в следующем году Украина будет праздновать 30-летие независимости, поэтому непременно нужно провести масштабный военный парад с привлечением авиации.

"Если власть не устроит военный парад — мы придумаем, как ее заставить. Как говорят в армии: "Не можешь — научим, не хочешь — заставим", — предупредил Порошенко.

Как известно, Зеленский заявлял, что военный парад в Киеве на День независимости будет проведен лишь по возвращению всех оккупированных территорий под контроль Киева.

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Напомним, Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости. По случаю праздника в Киеве запланировано много мероприятий, но традиционного парада не будет.

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