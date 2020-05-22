"Олицетворение врага": В Сети разругали бренд вышиванок, в которых сфотографировался Зеленский

Владимир Зеленский с супругой в вышиванках

В 21 мая, в День вышиванки в украинском сегменте социальной сети Facebook случился очередной скандал. Украинская компания-производитель вышиванок ETNODIM выложила на своей официальной странице фото, на котором президент и первая леди ‒ Владимир Зеленский и Елена Зеленская ‒ позируют в фирменной продукции.

"Листая ленту, мы никогда не знаем, в чьих профилях встретим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день и то, что вы проводите его с Etnodim. С Днем вышиванки!", - написали представители ETNODIM.

Снимок немедленно вызвал шквал негативных комментариев от пользователей Facebook. Особенно сильно негодовали т.н. "порохоботы" ‒ сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Стартовал "марафон ненависти" с поста телеведущего 5 канала Виталия Гайдукевича.

"О! Теперь точно знаю, где не покупать вышиванки. Пишите еще. Потенциальными клиентами могут быть Бужанский, Дубинский, Брагарь, Портнов, например", ‒ ехидно написал он

Юлия Ефимова обвинила ETNODIM в том, что они в День вышиванки нарочно выложили фото платья, которое было пошито на основе русского сарафана.

"Самоубийцы, в день вышиванки выставить расейский сарафан, реально кокошника не хватает", - написала она. Ее поддержала Марина Зеленюк. "Ясное дело. Рукава от украинской вышиванки у саратовского сарафана дотачали и получили "один народ с мос-лями". Никакие объяснения представителей бренда, по типу тех, что представлены ниже женщин не удовлетворили.

"Юлия Ефимова благодарим за ваше мнение. Вы можете перейти по ссылке в конце поста и подробнее рассмотреть платье. Оно отнюдь не сарафан). […] Мы создаем вышиванки и популяризировать их в мире уже более 10 лет. Политику всегда обходим, так как имеем дело, которому посвящаем себя полностью. Нам показалось хорошим показателем, то президент и первая леди выбрали именно наши вышиванки. Но судя по реакции, теперь не понимаем, это хорошо или плохо?", ‒ заявили в компании.

Тем не менее ETNODIM обвиняли в спекуляциях на политических темах и едва ли не во всех смертных грехах.

"Это вы сказали, что обходите политику? Почему на вашей странице супруги президента, а не простые рядовые люди, которые купили у вас наряд? " ‒ написала Лидия Миргородская.

"Мы создаем вышиванки. Политику всегда обходим". В стране уже седьмой год идет война в том числе за право носить вышиванки и если мы проиграем, то не будет никаких вышиванок и вы будете вынуждены в лучшем случае популяризовывать косоворотки и эта пара как раз и является олицетворением того самого врага. Дебилы, бл*дь", ‒ написал Роман Евдокимов".

"Видите волну негативных комментариев и не понимаете, хорошо или плохо давать лицемерное фото малороссов в вышиванках? Не притворяйтесь из себя глупее, чем есть на самом деле. Хотя, может, действительно болваны, если до сих пор не поняли - пока висит фотография Зеленских в вышиванках, ваша компания теряет уважение и деньги", ‒ написал Игорь Романенко.

"Более 10 лет вы создаете вышиванки для тех, кто имеет генетический код нации в сердце, а не просто надевает на себя. Эти же люди (на фото в публикации) не имеют этого. Вы сделали публикацию осознанно, но без раздумий о последствиях. Тем более, когда сообщение каким-то образом связано с политикой. Именно это и является вашей ошибкой. Вы двух новых клиентов (тех, что на фото), но взамен вы потеряли рейтинг, который в будущем также повлияет на ваши продажи. То есть, вы потеряли многих и старых, и новых клиентов. Поэтому радуйтесь этим двум клиентам и в дальнейшем", ‒ написал Владислав Завальницкий.

"Вы бы еще Турчинова с Яценюком запостили. Тоже ‒ "искренние украинцы". Или сынка Петьки [Михаила Порошенко ‒ Главред] в майке СССР", ‒ написала Валентина Перцова.

"Странно такое видеть. Вышиванка не для этой семьи. У них нет генетического кода украинца", - написала Татьяна Лукашук.

"А я взяла все вышиванки, которые покупала у Вас на протяжении многих десятилетий и обос*ала их" - сильнее всех отличилась София Бараньо.

Не остались в стороне от конфликта ETNODIM и медийные личности украинского общества. К примеру телеведущая и актриса Янина Соколова вступилась за производителей вышиванок.

"Люди, вы *бнулись? Что плохого, что человек без явных признаков национальной идентичности надела украинский символ? И наоборот ‒ хорошо. Наконец! И что выбрали Етнодим, а не виплакшери бренды за тысячи евро. При этом продемонстрировав своему электорату пример. Что не # какаяразница хоть в чем-то. И еще. На фото – как-бы демократически избранный президент. Так, бл*ха, нам это может нравиться или нет, но повторю ‒ это не кино, это президент и первая леди. В вышиванках. Это руководитель страны, которую мы любим. Пусть уже, ради Бога, будет в вышиванке. Чем без нее. Ну думайте хоть немного", ‒ написала она.

Правда, порыв Соколовой не все пользователи оценили. "Ты *бнулась ‒ где ты видишь президента и первую леди? Я вижу сепаров, которые маскируются и порочат все украинское", ‒ написал Александр Конюшок.

"В комментах перепись отсталых пещерных питекантропов, которые не только пытаются выдать свое мнение за мнение большинства, но еще и занимаются пропагандой разделения нации по придуманным признакам. Не бери в голову ‒ эти набеги по кличке "фас" из определенных групп в FB", ‒ написал Александр Климашевский.

"Вышиванки у Вас красивые, которые не стыдно одеть даже Президенту (кем бы он ни был). Всегда будут люди, которые ничего в своей жизни не создали, но с легкостью и радостью бегут поносить труд других", ‒ написала Юлия Ганюк.

"Шокированный нашествием хейтерства под данным постом. Ну, если факт, что вышиванки данного бренда носят Президент и его супруга, является "позорищем", как написали некоторые герои, то я вообще ничего не понимаю. Напоминаю, на всякий случай, президент является олицетворением государства. И большинство жителей этого государства горжусь тем, что он максимально украинском, даже относительно одежды. Дорогие представители Етнодома! Не обращайте внимания на "лай собак"! Ваш "караван" идет уверенно и идти дальше! С удовольствием подписался и распространил ссылки среди своих друзей. Держитесь! Слава Украине!" ‒ написал Александр Кашель.

"Это феноменально. 15 мая ETNODIM постится платье с модерновой вышивкой и там пишут, какая красота и как очень круто, но аж 5 комментариев, и только восторженные ругательства, которых много - вплоть 650. 15 мая эту "красоту" выставляют и на обложку страницы. Она там висит все дни и никого не беспокоит, хотя явно это не вышивка классическая украинская. После хайп с Зеленский почти та же платье, но без пояса становится сарафаном, поклонением русском мира, потерей совести, достоинства и тому подобное. Я не говорю, что мне это платье по душе, мне нет, я повторюсь, с таким темпом вы Зеленского на второй срок получите с уже 83%, топча по дороге своих", ‒ написала Мариана Пьецух

"Говорят, порохоботы начали хейтить Этнодом только потому, что их вышиванки надела чета Зеленских. Надо что- то срочно купить - поддержать ребят. Вот хотя бы поэтому рогулей надо было отстранять от власти, что хейт на ровном месте- это для них норма жизни. Такие напалмом выжигают все вокруг себя, а ребенка, которого вместе с водой выплеснут, с радостью затопчут шароварами, которые купили не в Этнодоме", - написала телеведущая и генпродюсер канала Zik Наталья Влащенко

Напомним, ранее сотрудники Офиса президента Украины допустили досадную ошибку в Facebook-посте, который был посвящен подаркам от Владимира Зеленого и его супруги Елены ‒ предназначенным в честь Дня вышиванки главам других государств. Они написали, что отправили вышиванку в том числе "президенту Канады", в то время как такая должность не существует.