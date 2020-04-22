Зеленский пояснил, почему весна пришла, а сажать не начали

Зеленский объяснил фразу о весне и посадках / УНИАН

Президент Владимир Зеленский объяснил свою фразу о весне и посадках коррупционеров, которая за время его каденции так и не воплотилась в жизнь.

"Весна придет – сажать будем". Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Часть граждан говорит: "Где посадки?". Я действительно этого очень хочу, и это обязательно будет. Но, когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать: "Где результат, вы же обещали людям?", другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия. Вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю: "Окей, не имею телефонного права, ничего не имею, правоохранители, работайте и делайте свою работу", - сказал он в рамках фильма Год президента Зеленского.

По словам главы государства, граждане забывают, что в Украине президент не имеет влияния на правоохранительные органы. Он напомнил критикам о независимости силовых структур, которые не должны находится под влиянием гаранта.

"Вторая часть граждан потом говорит: "Как же они делают свою работу, когда нет результата, нет посадок?". Чего они хотят больше – посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать – этого влияния нет. Но еженедельно вызывать их и спрашивать: "Где результат?", - я уверен, что такое влияние может быть. Я уверен, что такой контроль от президента хотят видеть люди", - резюмировал президент.

Напомним, Зеленский заявил, что военный конфликт на оккупированном Россией Донбассе будет урегулирован и полностью завершен до окончания его президентского срока.

Как ранее сообщалось, Зеленский дал обещание не прекращать процесс переформатирования состава Кабинета министров Украины - вплоть до тех пор, пока он "не станет близок к идеальному".