Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

Президент Украины вместе с военными рассмотрели два основных вопроса на заседании.

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Зеленский поехал в Сумы и провел Ставку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Ставка состоялась в Сумской области.

Президент вместе с военными рассмотрели два основных вопроса, которые в этом регионе, как и в других прифронтовых, тесно связаны - это ПВО и энергетика.

"Заслушал доклад и. о. командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко и командующего Воздушного командования "Восток" Ивана Теребухи о мерах, которые Воздушные силы принимают для усиления защиты конкретно Сумщины, других приграничных регионов и всего нашего государства", - отметил Зеленский в своем Telegram.

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумах и в громадах района, дальнейшем обеспечении безопасности объектов генерации и распределения. Также речь шла о подготовке резервного оборудования на зиму.

"Получил доклад Главкома Александра Сырского. Ранее сегодня мы вместе посетили героическую 82-ю бригаду. На Ставке Главком доложил об общей обстановке на фронте и самые сложные направления, ход Курской операции, поступление техники и снарядов на фронт, комплектацию бригад", - сообщил Зеленский.

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