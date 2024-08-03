Жесткое давление на ВСУ: почему врагу удается продвигаться на Покровском направлении

В украинской армии в противовес врагу пока нет достаточно средств для эффективной защиты на этом участке фронта.

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Остановить противника с перевесом в живой силе на Покровском направлении ВСУ пока не удается / Коллаж: Главред, фото: 95 ОДШБР, Генштаб ВСУ

Оккупационным войскам РФ сейчас удается продвигаться на Покровском направлении. Численное превосходство противника, плотный артиллерийский огонь и активное применение управляемых авиабомб играют в этом ключевые роли. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, это основные причины, по которым вражеской группировке удается продвигаться вперед. ВСУ пока не имеют численного и артиллерийского преимущества, поэтому удержать занимаемые позиции бывает иногда крайне тяжело.

"Но самое главное - активное использование авиационных корректируемых бомб, против которых, к сожалению, городская застройка не поможет", объясняет Попович. видео дня

По его словам, российские захватчики просто стирают с лица земли небольшие села, используя КАБы, если им нужно продвинуться вперед на том, или ином участке.

"Они не особо даже разбирают, есть ли в этих населенных пунктах условия обороны или нет - просто сносят их, прекрасно понимая, что если там не останется ни одного целого здания, наши будут вынуждены отступить для того, чтобы сохранить людей, а они смогут спокойно зайти на позиции", - добавил эксперт.

Такую тактику противник активно применяет не только на Покровском направлении, но и на других участках фронта. Оккупанты видят, что сейчас у Украины нет достаточно ресурсов для борьбы с этим видом оружия, поэтому авиационные бомбы пока во многом решают ситуацию.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Ситуация на Покровском направлении - что изменилось

Недавно стало известно, что силам обороны Украины пока не удалось найти эффективный способ, который помог бы окончательно остановить противника на Покровском направлении. Оккупанты не прекращают попытки давления, их главные маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях.

Напомним, в ISW отметили, что российская армия активно продвигается на Донбассе. В частности, продвижению армии РФ в направлении Покровска в Донецкой области способствует недостаток живой силы в ВСУ и рельеф местности к северо-западу от Авдеевки.

CNN накануне писало, что российская оккупационная армия продолжает давить на украинские позиции на Донбассе и может продвигаться к ключевому городу на востоке страны - Покровску. Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

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