Журналист прокомментировал слова внучки Фокина о Ермаке

Маша Фокина помогает "закончить войну" / Фото: УНИАН

Известный журналист и блогер Юрий Бутусов, после заявлений внучки Витольда Фокина о дружбе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, заявил, что его возмутили методы, с помощью которых сейчас решается судьба страны.

"Всякое видел, но, чтобы на переговоры во время войны, когда гибнут люди, на переговоры со страной-агрессором, обладающей ядерным оружием, президент Украины выдвинул человека потому, что девочка-модель "дружит" с главой Офиса президента и попросила куда-то пристроить дедушку, который вышел на пенсию много лет назад, чтобы ему не было скучно, и результате 87-летнего дедушку, который всегда высказывал пророссийские и антиамериканские взгляды, назначают "закончить войну", - написал Бутусов в Facebook.

Журналист подчеркнул, что фрагмент интервью Марии Фокиной - внучки представителя Украины в Трехсторонней контактной группе – это, скорее, сценарий для юмористической программы, а не реальная ситуация в украинской политике.

"А кто знает, есть ли у Андрюши какие-то знакомые девушки, которые придерживаются проукраинских взглядов, и у которых есть дедушки, которые не являются российскими агентами, а готовы отстаивать национальные интересы Украины? Может, у нас еще есть шанс поменять пророссийскую политику Зеленского?" - подчеркнул он.

По словам блогера, юмористы могут смело приглашать Марию с дедушкой на шоу, чтобы они "рассказали про то, как вместе с Андрюшей планируют "закончить войну"!

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