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Армия Украины крушит позиции оккупантов РФ: массовые удары помогает наносить аэроразведка

16 апреля 2022, 15:55

Украинские войска нанесли точные удары по нескольким точкам расположения российских захватчиков.

Войска Украины нанесли новые сокрушительные удары по российским оккупантам / Скриншот Аэроразведка в Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают бить российских оккупантов на своей земле. Военные при помощи воздушной разведки обнаружили несколько точек, где прятались захватчики, и нанесли по ним прицельные удары.

Как сообщается на странице Aerorozvidka в социальной сети Facebook, украинские войска провели новые успешные маневры по ликвидации российских оккупационных позиций.

В частности, благодаря разведке с воздуха, были вычислены точки местонахождения российских войск, после чего по ним были нанесены удары.

"Артиллерия с помощью аэроразведки отработала по российским оккупантам", - подчеркивается в подписи к видео.

Читайте такжеБойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска эффективно работают против российской авиации и уже ее "закошмарили". Теперь оккупанты вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты.

Война России против Украины

Украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал, что в ходе боев на Донбассе практически уничтожена 136-я отдельная мотострелковая бригада из Дагестана. Части личного состава больше нет, другая часть получила тяжелые ранения и потеряла боеспособность.

В Киевской области местный житель совершил героический поступок – он сам ликвидировал 12 оккупантов. Находясь в одной из самых горячих точек региона, он противостоял врагу при помощи спортивного и охотничьего оружия. Также он уничтожил экипаж прорывавшегося в Киев вражеского БТР. При этом герой также вывел из опасной зоны 23 человека, среди которых 9 детей.

На востоке страны усилиями Вооруженных сил Украины была уничтожена колонну российских оккупационных войск. Ликвидированы 22 военных РФ и несколько единиц военной техники.

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