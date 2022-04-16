Армия Украины крушит позиции оккупантов РФ: массовые удары помогает наносить аэроразведка

Украинские войска нанесли точные удары по нескольким точкам расположения российских захватчиков.
Вооруженные силы Украины продолжают бить российских оккупантов на своей земле. Военные при помощи воздушной разведки обнаружили несколько точек, где прятались захватчики, и нанесли по ним прицельные удары.
Как сообщается на странице Aerorozvidka в социальной сети Facebook, украинские войска провели новые успешные маневры по ликвидации российских оккупационных позиций.
В частности, благодаря разведке с воздуха, были вычислены точки местонахождения российских войск, после чего по ним были нанесены удары.
"Артиллерия с помощью аэроразведки отработала по российским оккупантам", - подчеркивается в подписи к видео.
Читайте такжеБойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска эффективно работают против российской авиации и уже ее "закошмарили". Теперь оккупанты вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты.
Война России против Украины
Украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал, что в ходе боев на Донбассе практически уничтожена 136-я отдельная мотострелковая бригада из Дагестана. Части личного состава больше нет, другая часть получила тяжелые ранения и потеряла боеспособность.
В Киевской области местный житель совершил героический поступок – он сам ликвидировал 12 оккупантов. Находясь в одной из самых горячих точек региона, он противостоял врагу при помощи спортивного и охотничьего оружия. Также он уничтожил экипаж прорывавшегося в Киев вражеского БТР. При этом герой также вывел из опасной зоны 23 человека, среди которых 9 детей.
На востоке страны усилиями Вооруженных сил Украины была уничтожена колонну российских оккупационных войск. Ликвидированы 22 военных РФ и несколько единиц военной техники.
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