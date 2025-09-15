Укр
"Безрассудная эскалация": в ЕС резко отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии

Руслан Иваненко
15 сентября 2025, 01:53
Каллас резко осуждает нарушение воздушного пространства Румынии и призывает к солидарности ЕС.
Каллас
Глава дипломатии ЕС заявляет о необходимости укреплять безопасность и противодействовать подобным провокациям / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/kajakallas

Вкратце:

  • Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Румынии
  • Инцидент назван "безрассудной эскалацией", угрожающей региональные безопасности

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко осудила нарушение воздушного пространства Румынии российскими дронами, которое произошло 13 сентября. Она назвала этот инцидент "безрассудной эскалацией" и подчеркнула недопустимость таких действий в современных международных отношениях.

"Эта безрассудная эскалация, которая продолжается, угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством", - отметила Каллас в своей заметке на Х.

видео дня

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что такие действия России являются очередным неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС. Она подчеркнула важность солидарности стран Евросоюза и укрепления региональной безопасности в ответ на подобные провокации.

Кая Каллас добавила, что поддерживает постоянный контакт с румынским правительством.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Экспертная оценка атаки дронов на Польшу

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в комментарии для Главреда отметил, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли была случайностью.

По словам эксперта, единичные случаи пересечения границы еще можно было бы объяснить техническими неполадками или влиянием систем радиоэлектронной борьбы, однако массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что стратегическая цель Кремля заключается в демонстрации того, что Россия фактически ведет войну с НАТО, а долгосрочная задача - ослабление или разрушение Альянса.

Налет российских дронов на Польшу - новости по теме

Как сообщал Главред, НАТО начинает новую военную операцию для защиты Польши и восточного фланга в целом. Такое решение было принято после того, как РФ атаковала Польшу ударными беспилотниками.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предположил, что нарушение воздушного пространства Польши могло быть ошибкой, при этом отметив, что он недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Дональду Трампу следует понять тщетность попыток договориться с Путиным, ведь Россия не планирует завершать войну против Украины. Он отметил, что удары дронов задели и НАТО, и только решительные действия заставят Путина осознать бесперспективность своих планов.

Читайте также:

О персоне: Кая Каллас

Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

военная агрессия РФ новости Румынии война России и Украины
01:53Война
01:00Война
