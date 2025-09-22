Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

Бойцы полка беспилотных систем "Ахиллес" усадили российский дрон и предалагают его за донат. Шанс получить такой трофей имеет каждый.
Об этом пишет на своей странице в Instagram командир одного из подразделений в составе полка.
"Хочешь российский трофейный куб за донат? Тогда у нас хорошие новости! Как вы знаете, я командир одного из подразделений 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Сейчас у нас критическая потребность: нужно оперативно купить бус для подвоза боеприпасов. Чтобы быстро собрать сумму, мы запускаем конкурс на уникальный лот: усаженный силами нашего подразделения почти невредимый российский ударный дрон "КУБ"", - пишет командир.
Условия участия:
• Принять участие может каждый, кто донатит от 100 грн.
• Каждые 100 грн = 1 билет (шанс) в розыгрыше. То есть: 100 грн – 1 шанс, 200 грн – 2 шанса и так далее.
• Результат будет определен рандомайзером после завершения сбора и будет опубликован на странице командира.
• Донаты принимают на:
Ссылка на Monobank: https://send.monobank.ua/jar/8jUm4fBt3c
Номер карты: 5375 4112 2047 4931
