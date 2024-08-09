'Чудо-машины', мопеды и велосипеды: военные рассказали, куда исчезли танки РФ

Военный Егор Фирсов рассказал, что на Донбассе значительно меньше российских танков, зато оккупанты используют мопеды, автомобили и даже велосипеды.

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Почему РФ не использует танки на Донбассе / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские защитники продолжают держать защиту поближу города Торецк и Нью-Йорк в Донецкой области. Оккупанты перестали там использовать танки, вместо этого они атакуют малыми группами и передвигаются на мопедах, легковых автомобилях и даже велосипедах. Об этом в эфире телемарафона рассказал главный сержант 109 бригады роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"У нас общим правилом все территориальные изменения комментирует Генштаб. Но от себя скажу, что Торецк, неподалеку от него Нью-Йорк, где несет службу и наша бригада, наши побратимы, которые находятся непосредственно в Нью-Йорке - там продолжают держать оборону наши Вооруженные силы. Мы держим связь с нашими собратьями-смежниками, потому что они также летают и на FPV-дронах, и на бомберах. Используют определенные стратегические точки, как и предприятия, которые находятся непосредственно в Нью-Йорке, так и другие стратегические точки. Им очень трудно, ведь враг, кроме артиллерии, засыпает их авиационными бомбами - ФАБами. За сутки их может прилететь где-то с полсотни", - акцентировал Фирсов.

Военный также сказал, что недавно не видел уже в этом районе на поле боя танков, ведь украинские FPV-дроны очень эффективно уничтожают их, поэтому россияне не рискуют выводить боевые машины на позиции.

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Он отметил, что сейчас на линии соприкосновения враг передвигается с помощью различной техники, например, багги, гольф-каров, "Жигулей", используют также мопеды, мотоциклы и даже иногда велосипеды.

Россияне иногда обрезают крышу в легковых автомобилях, чтобы можно было быстрее покинуть машину во время украинской атаки.

Торецк Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

"Мы даже поражали такие "чудо-машины". У почти каждого вражеского экипажа такие смарт-часы, которые сообщают, что летит FPV-дрон где-то в 200-300 метрах. И они "пулей" бегут в посадки, спасая свои жизни. Тем не менее, мы жжем эту технику - автомобили, броню и все остальное. Через каждые 50 метров, на всех дорогах сожжена техника противника", - добавил военный.

Однако, по словам Фирсова, не все так позитивно, как кажется на первый взгляд, ведь враг постоянно атакует и бросает на штурм малые группы. При этом использует авиацию.

Война в Украине - последние новости

Напомним, что в последние дни российская армия активно штурмует позиции украинских защитников и продвинулась возле семи населенных пунктов в Донецкой области.

Несмотря на это, на Покровском направлении защитники не теряют позиции и продолжают контролировать город и его окрестности.

Ранее в СМИ сообщали, что Путин увеличил единовременную выплату тем россиянам, которые заключили контракт с Министерством обороны. Это свидетельствует о том, что в РФ катастрофически не хватает людей на фронте.

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