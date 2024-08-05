Третья штурмовая бригада показала кадры танкового боя на Харьковщине.

https://glavred.info/war/epicheskiy-shturm-boycy-tretey-shturmovoy-pokazali-effektnye-kadry-tankovogo-boya-10585997.html Ссылка скопирована

Третья штурмовая показала кадры танкового боя / Эпический штурм: бойцы Третьей штурмовой показали эффектные кадры танкового боя

Танковый батальон Третьей штурмовой бригады показал эффектные кадры боя, когда украинские танкисты прикрывали наступление своей пехоты и нанесли поражение российским позициям. Об этом бойцы бригады сообщили в своем Telegram-канале.

"На рассвете танки бригады заехали на прикрытие штурмовых действий наших подразделений в районе Харьковщины. И пока штурмовые группы выходили на позиции оккупантов и начинали зачистку, танкисты попали в командный пункт и поразили связь противника", - сообщили бойцы бригады.

Сейчас Третья штурмовая ведет боевые действия на Харьковщине, поэтому танки украинских бойцов выехали на позиции, чтобы прикрыть штурмовые действия ВСУ. Таким образом нашим бронемашинам удалось уничтожить командный пункт противника, а также узел связи.

видео дня

По словам украинских воинов, при поддержке танков нашим штурмовикам удалось удачно провести наступательные действия и атаковать россиян на их позициях.

Война в Украине: последние новости

Напомним, россиянам удалось в последние дни продвинуться возле Покровска и в Донецкой области, они продвигаются медленно, но уверенно.

Также оккупантам удается продолжать успешное наступление в Часовом Яру, где они захватили новые позиции и закрепились на них.

Ранее сообщалось, что армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта. Российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков".

Читайте другие новости о войне в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред