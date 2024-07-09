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"Киеву вырвали сердце" - Стивен Кинг и другие знаменитости поддержали Украину

Степан Гафтко
9 июля 2024, 12:16
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Всемирно известные мировые звезды и культурные деятели отреагировали на российский обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.
'Киеву вырвали сердце' - Стивен Кинг и другие знаменитости поддержали Украину
Мировые звезды поддержали Украину после российского обстрела 8 июля / коллаж: Главред фото: x.com/StephenKing, УНИАН

После жестокой атаки россиян на Киев и другие города Украины мировые деятели культуры и звезды не стали молчать и осудили обстрел россиянами детской больницы "Охматдет". Среди звезд был писатель Стивен Кинг, дизайнер Фрэнк Вильде, посол United24 Тимоти Снайдер и другие.

Не только украинцы объединились после обстрела россиянами городов Украины и детской больницы, но и другие деятели культуры и мировые звезды. Многие звезды, которые и раньше поддерживали украинский народ, на этот раз тоже не промолчали.

В частности, дизайнер Фрэнк Вильде, который ежедневно напоминает о российской агрессии против Украины, анонсировал накануне демонстрацию перед российским посольством в Берлине, чтобы напомнить Европе, насколько необходимо украинцам оружие.

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"Напомнить, что мирные переговоры с террористами, которые убивают детей на лечении, невозможны. Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна иметь возможность защищать своих людей и детей от России", - написал модный эксперт.

Всемирно известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер опубликовал на своей странице в социальной сети ужасные кадры последствий обстрела россиянами детской больницы и написал, что РФ бомбит больных раком детей.

Американская актриса кино и телевидения Джессика Честейн 7 августа 2022 года лично посетила Украину. Звезда побывала в детской больнице "Охматдет" и пообщалась с украинскими детьми, которые вчера едва не погибли.

"Сегодня утром российские ракеты нанесли удар по той самой больнице, которая была заполнена детьми, которые уже находились в критическом состоянии, когда произошли эти атаки", - подчеркнула звезда.

Популярная голливудская актриса Джейми Ли Кертис опубликовала щемящий пост.

"Сегодня Киеву вырвали сердце. Россияне почти одновременно нанесли удары по нескольким районам и непосредственно по детской больнице "Охматдет". Сегодня Киев собрался с силами. Тысячи людей расчищают завалы - гражданские и военные, пожарные, ветераны с протезами, бабушки, медсестры", - написала знаменитость.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Популярный писатель, "король ужасов" Стивен Кинг также вспомнил о трагедии в Украине и заявил в своем блоге, что друг Трампа Путин разбомбил детскую больницу в Украине.

Обстрел Киева и Украины 8 июля

Утром 8 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар - под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.

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