Ключевое сражение: военные аналитики назвали главное направление нового удара РФ

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Согласно последним данным, армия рф готовит наступление на город Славянск, где в 2014 году уже проходили тяжелые бои с орками. Так враги пытаются пробиться на восток и соединиться с другими силами на Донбассе.

Как говорится в новом отчете аналитического центра Института изучения войны, российские оккупационные войска, которые наступают с харьковского направления, создают условия для возобновления наступательных операций через город Славянск, чтобы соединиться с другими российскими войсками на Донбассе и оцепить украинских защитников.

В отчете напоминается о том, что войска РФ захватили Изюм 1 апреля и последние три дня вели активную подготовку к восстановлению наступательных операций — накапливали припасы, переоборудовали поврежденные части, ремонтировали поврежденный мост в Изюме и проводили разведку на юго-восточном направлении.

Эксперты не исключают, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, начнут наступательные операции в направлении Славянска, расположенного в 50 км к юго-востоку от Изюма.

"Усилия наступающих из Изюма войск рф по захвату Славянска, скорее всего, станут следующим ключевым сражением войны в Украине. Российские силы, вероятно, намерены отрезать украинские силы на востоке Украины, и для этого им придется взять Славянск как минимальный шаг. Если российские войска возьмут Славянск, у них будет возможность продвинуться прямо на восток, чтобы соединиться с борющимися в Рубежном российскими войсками — более короткий путь, который не изолирует многие украинские силы", - утверждают авторы документа.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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