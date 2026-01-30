'Отсчет начался': Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

Президент Украины раскрыл суть договоренностей с США.

В ночь на пятницу, 30 января, в большинстве областей Украины не было ударов по энергетическим объектам. Исключением стала Донецкая область, где авиабомба поразила газовую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, Россия переориентирует атаки на логистику и узловые станции. В Днепропетровской области был поражен специальный вагон-электростанция Укрзализныци. Несмотря на это, железнодорожники обеспечивают сообщение во всех регионах.

"Весь день продолжались и привычные атаки дронами, авиабомбами. В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис". Был значительный пожар. Были удары по Никополю, Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что США говорили об удержании от ударов по энергетике в течение недели. Он добавил, что в ночь на сегодня "отсчет начался".

"Зависит от партнеров, конечно, - от Соединенных Штатов, - как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам", - сказал глава государства.

