Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

Вы узнаете:
- Применение ракет "Фламинго" в Крыму было только репетицией
- Такой ракеты не существует в мире
Украина создает новые типы вооружения, которые ранее в мире не разрабатывались из-за отсутствия потребности. В частности, речь идет о новой ракете "Фламинго".
С таким заявлением в эфире телеканала "Киев24" выступил бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
"Мы идем в направлении того оружия, которое долгое время сокращалось или уничтожалось, потому что [в нем] не было необходимости", — отметил он.
В качестве примера он привел крылатую ракету "Фламинго", которую производит компания Fire Point — с дальностью до 3 000 км и боевой частью в 1000 кг.
"Это образец вооружения, которого не существует в мире, потому что не было таких потребностей. У нас есть потребность нагружать противовоздушную оборону врага. У нас есть потребность наносить значительные удары с большим количеством полезной нагрузки", — пояснил Храпчинский.
По его словам, применение ракет "Фламинго" в Крыму было только "репетицией" использования этого оружия.
Украинское оружие - новости по теме
Как сообщал Главред, Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет Ад. Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.
Также Украина применила против российских оккупантов новое оружие - ракету-дрон Паляница.
О персоне: Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.
