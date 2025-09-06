Мы уже испытали его в Крыму.

https://glavred.info/war/takogo-v-mire-net-ukraina-obzavelas-unikalnym-oruzhiem-10695725.html Ссылка скопирована

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием / Коллаж: Главред, фото: armyinform, скриншот

Вы узнаете:

Применение ракет "Фламинго" в Крыму было только репетицией

Такой ракеты не существует в мире

Украина создает новые типы вооружения, которые ранее в мире не разрабатывались из-за отсутствия потребности. В частности, речь идет о новой ракете "Фламинго".

С таким заявлением в эфире телеканала "Киев24" выступил бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

видео дня

"Мы идем в направлении того оружия, которое долгое время сокращалось или уничтожалось, потому что [в нем] не было необходимости", — отметил он.

В качестве примера он привел крылатую ракету "Фламинго", которую производит компания Fire Point — с дальностью до 3 000 км и боевой частью в 1000 кг.

"Это образец вооружения, которого не существует в мире, потому что не было таких потребностей. У нас есть потребность нагружать противовоздушную оборону врага. У нас есть потребность наносить значительные удары с большим количеством полезной нагрузки", — пояснил Храпчинский.

По его словам, применение ракет "Фламинго" в Крыму было только "репетицией" использования этого оружия.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет Ад. Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Также Украина применила против российских оккупантов новое оружие - ракету-дрон Паляница.

Вам может быть интересно:

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред