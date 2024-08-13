Усиление мер безопасности: в Москве боятся украинских ДРГ

В Москве столичные власти опасаются атак ДРГ, именно поэтому в городе усилили меры безопасности. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
Российские Telegram-каналы сообщают, что в спецполках и Росгвардии разработали ежедневные резервы из числа сотрудников. Также в Москве продолжается постоянный мониторинг угроз относительно вероятных проникновений диверсионных групп в город и область.
Кроме того, BAZA отмечает, что полицейских предупредили о том, что определенные злоумышленники в ближайшее время могут попытаться завладеть их оружием.
"Теперь по распоряжению руководства спецполка, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля", - пишет Baza.
Также спецназовцы и сотрудники ОМОНа сидят постоянно на резервном дежурстве и ожидают срочного вызова в случае экстренной ситуации.
Война России против Украины - последние новости
Напомним, в течение нескольких дней украинские войска штурмуют Курскую область, в связи с этим Москва в панике готовит новую волну мобилизации.
Западные аналитики сообщают, что украинская операция на территории Курской области создает для Кремля серьезные проблемы и может повлечь кризис с кадрами.
Также ранее украинский военный рассказал, что во время штурма на Харьковском направлении Россия потеряла до 80% своей бронетехники.
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