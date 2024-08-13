Усиление мер безопасности: в Москве боятся украинских ДРГ

Власти Москвы усилили меры безопасности в столице, опасаясь диверсионно-разведывательных групп.

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В Москве усилили меры безопасности / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Москве столичные власти опасаются атак ДРГ, именно поэтому в городе усилили меры безопасности. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в спецполках и Росгвардии разработали ежедневные резервы из числа сотрудников. Также в Москве продолжается постоянный мониторинг угроз относительно вероятных проникновений диверсионных групп в город и область.

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Кроме того, BAZA отмечает, что полицейских предупредили о том, что определенные злоумышленники в ближайшее время могут попытаться завладеть их оружием.

"Теперь по распоряжению руководства спецполка, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля", - пишет Baza.

Также спецназовцы и сотрудники ОМОНа сидят постоянно на резервном дежурстве и ожидают срочного вызова в случае экстренной ситуации.

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Западные аналитики сообщают, что украинская операция на территории Курской области создает для Кремля серьезные проблемы и может повлечь кризис с кадрами.

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