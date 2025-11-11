Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Второй Берлин 1945": Ступак рассказал о перспективах Покровска в случае оккупации

Анна Ярославская
11 ноября 2025, 08:59
200
Россия пытается дожать Покровск, но город не принесет ей ничего.
Покровск
Судьба Покровска будет как у Бахмута / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Суспільне, Госпогранслужба

Кратко:

  • Россия пытается "дожать" Покровск, пропаганда делает из города символ
  • После захвата россияне, вероятно, обойдутся символическими действиями
  • Судьба Покровска будет как у Бахмута и Авдеевки

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские войска уже больше года безуспешно пытаются захватить город Покровск в Донецкой области. Но, по сути, этот город не дает им ничего.

По словам эксперта, название города настолько часто звучит в российских сводках, что, вероятно, уже вызывает раздражение у командования в Москве.

видео дня

"В Кремле и российском генштабе изо дня в день повторяют одно и то же: Покровск, Покровское направление, город Покровск, Покровская агломерация. Думаю, этот топоним у российского командования уже вызывает отторжение — "сколько можно, решите уже проблему!". И вот сейчас россияне пытаются Покровск дожать", — отметил Ступак во время чата на Главреде.

Он добавил, что российская пропаганда подает бои за Покровск как ключевое сражение, "словно это второй Берлин образца 1945 года". Однако даже среди российских военкоров звучат вопросы о смысле таких потерь.

"Россия положила несметное количество людей за город, который не дает ей ничего. Совсем", — подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, если российским войскам удастся установить контроль над Покровском, они, вероятнее всего, ограничатся символическими действиями.

"Есть две вещи, которые россияне сделают первыми: установят свой флаг в городе, снимут это с дрона, а затем вернут Покровску советское название – Красноармейск. И все ", — сказал Ступак.

Он сравнил будущую судьбу Покровска с разрушенными Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром.

"Миллионы кубометров железобетонных руин, тысячи и тысячи мертвых тел российских и украинских военнослужащих и гражданских, часть из них уже сгнили и разложились, тысячи убитых животных, тысячи одичавших домашних животных и десятки или сотни тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Вот такая перспектива у Покровска", — резюмировал эксперт.

Смотрите видео - Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска:

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, 9 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в эфире телемарафона, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. По егос ловам, украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

В комментарии The New York Post Сырский заявил, что Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. По его словам, ситуация на передовой действительно напряженная.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение - что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат - не соответствует действительности", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Военные эксперты убеждены, если Украина потеряет Покровск, город станет центральной базой для российских войск в регионе. Они прогнозируют, что захват города даст стране-агрессору России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат. Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придется отступить в лесные массивы.

Аналитики DeepState заявили, что оккупационные войска страны-агрессора России инфильтрируются в Покровск. Вражеские силы фиксируются почти во всех точках города, но там же и происходит их уничтожение. В DeepState считают, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Опасность нависла и над всей Мирноградской агломерацией, где находятся позиции Сил обороны Украины.

Покровск падет: мнение экперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная. Главная задача – выиграть время.

"Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос", - объяснил Ступак Главреду.

"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - добавил военный эксперт.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину

Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину

09:54Украина
"Работают над завершением окружения": ISW оценил действия ВСУ и врага в Покровске

"Работают над завершением окружения": ISW оценил действия ВСУ и врага в Покровске

09:01Фронт
Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

Китайский гороскоп на сегодня 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Китайский гороскоп на сегодня 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Последние новости

10:07

Наталку Денисенко поймали с возможным любовником - как они себя вели

09:57

Каким будет тариф на газ с 1 декабря: украинцам назвали цену за кубометр

09:54

Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину

09:52

Били по энергетике: РФ массированно атаковала Одесскую областьФото

09:38

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 ноября (обновляется)

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
09:15

Мечтает, но сомневается: Slavia рассказала, почему не верит в Нацотбор-2026

09:10

Зануды и упрямые: 5 мифов о Водолеях, в которые пора перестать верить

09:07

Английский спор по делу ПриватБанка продолжается: Игорь Коломойский готовит апелляцию

09:01

"Работают над завершением окружения": ISW оценил действия ВСУ и врага в Покровске

Реклама
09:00

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакВидео

08:59

"Второй Берлин 1945": Ступак рассказал о перспективах Покровска в случае оккупацииВидео

08:24

Китайский гороскоп на 2026 год Красного Огненного Коня: прогноз для всех знаков

08:18

"Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Чем отличаются проблемы со светом 2022/2023 от 2025?мнение

07:50

Видимость до 200 метров: жителей Киевщины предупредили о погодной опасности

07:42

Отключение света в Украине — графики на 11 ноября (обновляется)

06:56

"Прилеты" в Саратове и Энгельсе: дроны атаковали нефтяные объекты РФ

06:11

Стоит ли выключать бойлер на ночь: эксперты предупредили о скрытой опасности

06:10

Почему Столтенберг отказал Зеленскому?мнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на пляже за 65 секунд

05:27

Раскрыт секрет могилы Ивана Мазепы - почему Москва устроила охоту за нейВидео

05:05

Подземные тайны египетских пирамид: сенсационное открытие археологов

04:30

Магнетический момент месяца: четырех знаков зодиака окутает новое чувство

03:45

"Не считаю плохими и позорными": известная актриса сделала заявление о Каменских

03:03

До какой температуры надо прогревать автомобиль: эксперт назвал золотой стандарт

02:30

"Поезд несется в пропасть": эксперт, сказал какая судьба ждет ПокровскВидео

02:21

Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

02:05

"У меня был дикий страх": Дорофеева сделала признание о своем украиноязычном творчестве

01:30

"Больные, неправильные отношения": известная певица пережила насилие

01:23

Анна Кошмал показала мужа и дочь на редком фото

01:11

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

01:03

На кону солидная сумма: ЕС готовит новую схему помощи Украине - Reuters

10 ноября, понедельник
23:57

Динамо планирует омолодить состав: кто из лидеров может покинуть клуб

23:09

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

23:04

Россияне могут оккупировать областной центр Украины - раскрыт опасный сценарий

23:02

Может повредить даже фундамент: какое дерево не стоит сажать возле домаВидео

22:35

Коррупционный скандал в энергетике: Зеленский впервые заговорил о приговорах причастнымВидео

21:55

Враг активно давит: на стратегическом направлении существенно выросла серая зона

21:24

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Реклама
21:01

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

20:57

Не потеряет форму и объем: как постирать пуховик дома и не испортить его

20:53

Миф или реальность: можно ли заряжать аккумулятор без отсоединения клемм

20:39

Мощный циклон обрушится на Украину: какие регионы будет заливать сильным дождем

19:58

Как будет выглядеть гибель Земли и когда она произойдет - ученые увидели "поедание" планет

19:51

Кремль готовит "финальный ход" на Донбассе: Сырский объяснил планы РФ — NYP

19:49

Невеста Дмитрия Кулебы раскрыла детали их помолвки

19:43

Света не будет по 16 часов: эксперт сделал тревожный прогноз для украинцев

19:32

Графики отключения света на 11 ноября: регионы часами будут без электроэнергии

19:27

Украина срочно обратилась к МАГАТЭ с требованием: ситуация в энергосистеме критическая

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять