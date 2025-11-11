"Второй Берлин 1945": Ступак рассказал о перспективах Покровска в случае оккупации

Россия пытается дожать Покровск, но город не принесет ей ничего.

https://glavred.info/war/vtoroy-berlin-1945-stupak-rasskazal-o-perspektivah-pokrovska-v-sluchae-okkupacii-10714259.html Ссылка скопирована

Судьба Покровска будет как у Бахмута / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Суспільне, Госпогранслужба

Кратко:

Россия пытается "дожать" Покровск, пропаганда делает из города символ

После захвата россияне, вероятно, обойдутся символическими действиями

Судьба Покровска будет как у Бахмута и Авдеевки

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские войска уже больше года безуспешно пытаются захватить город Покровск в Донецкой области. Но, по сути, этот город не дает им ничего.

По словам эксперта, название города настолько часто звучит в российских сводках, что, вероятно, уже вызывает раздражение у командования в Москве.

видео дня

"В Кремле и российском генштабе изо дня в день повторяют одно и то же: Покровск, Покровское направление, город Покровск, Покровская агломерация. Думаю, этот топоним у российского командования уже вызывает отторжение — "сколько можно, решите уже проблему!". И вот сейчас россияне пытаются Покровск дожать", — отметил Ступак во время чата на Главреде.

Он добавил, что российская пропаганда подает бои за Покровск как ключевое сражение, "словно это второй Берлин образца 1945 года". Однако даже среди российских военкоров звучат вопросы о смысле таких потерь.

"Россия положила несметное количество людей за город, который не дает ей ничего. Совсем", — подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, если российским войскам удастся установить контроль над Покровском, они, вероятнее всего, ограничатся символическими действиями.

"Есть две вещи, которые россияне сделают первыми: установят свой флаг в городе, снимут это с дрона, а затем вернут Покровску советское название – Красноармейск. И все ", — сказал Ступак.

Он сравнил будущую судьбу Покровска с разрушенными Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром.

"Миллионы кубометров железобетонных руин, тысячи и тысячи мертвых тел российских и украинских военнослужащих и гражданских, часть из них уже сгнили и разложились, тысячи убитых животных, тысячи одичавших домашних животных и десятки или сотни тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Вот такая перспектива у Покровска", — резюмировал эксперт.

Смотрите видео - Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска:

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, 9 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в эфире телемарафона, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. По егос ловам, украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

В комментарии The New York Post Сырский заявил, что Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. По его словам, ситуация на передовой действительно напряженная.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение - что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат - не соответствует действительности", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Военные эксперты убеждены, если Украина потеряет Покровск, город станет центральной базой для российских войск в регионе. Они прогнозируют, что захват города даст стране-агрессору России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат. Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придется отступить в лесные массивы.

Аналитики DeepState заявили, что оккупационные войска страны-агрессора России инфильтрируются в Покровск. Вражеские силы фиксируются почти во всех точках города, но там же и происходит их уничтожение. В DeepState считают, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Опасность нависла и над всей Мирноградской агломерацией, где находятся позиции Сил обороны Украины.

Покровск падет: мнение экперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная. Главная задача – выиграть время.

"Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос", - объяснил Ступак Главреду.

"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - добавил военный эксперт.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред