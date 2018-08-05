Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии

В Испании задержали главарей русской мафии

В испанской Марбелье полиция задержала трех воров в законе, одного из которых власти считают третьим человеком в русской мафии.

Задержанным предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе, сообщает издание Sur.

Как отмечается, авторитеты обсуждали убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов для демонстрации своей силы.

Двое участников «сходки» являлись выходцами из Грузии, у них были обнаружены поддельные польские и украинские документы.

Отмечается, что в ходе наблюдения полицейские выявили большое количество квартир и гостиничных номеров, которые использовались преступниками. В них были проведены обыски.

Напомним, в итальянском городе Парма в возрасте 87 лет умер экс-глава сицилийской мафиозной группировки "Коза Ностра" Тото Риина.