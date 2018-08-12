Коллега Владислава Листьева назвал заказчика убийства журналиста

12 августа 2018, 19:27

По мнению ведущего программы "Взгляд", Листьева убили из-за рекламных доходов.

Листьев был убит из-за запрета на рекламу, который даже не имел права отменять
Листьев был убит из-за запрета на рекламу, который даже не имел права отменять / livejournal.com

Журналиста Владислава Листьева, застреленного 23 года назад, "заказал" Борис Березовской. Поводом для убийства стали доходы от рекламы на "Первом канале" - в свое время был наложен запрет на все виды рекламы через посредников, после чего Листьев неоднократно получал угрозы и требования отменить мораторий.

"Когда стало понятно, что бюджеты СМИ и, в частности, телевидения формируются от рекламы, появилось очень много желающих, посредников, зарабатывать на размещении рекламы. И вот тот, кто стоял за Владом, решает, что "Первый канал" вводит мораторий на размещение рекламы сторонними организациями, что непосредственным размещением будет заниматься сам "Первый канал". Сразу логически вычисляется, кто от этого нес наибольший ущерб... Тогда среднегодовой бюджет канала тогда составлял "четверть миллиарда долларов", — рассказал коллега Листьева, Дмитрий Захаров.

При этом Захаров отметил, что Листьев не имел полномочий на отмену моратория.

"Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне", — сказал Захаров, добавив, что "это было очевидно и даже расследовать тут было нечего". 

Листьев совершил роковую ошибку, отметил Захаров; он не пожаловался в ФСБ и Читайте такжеВдова Влада Листьева выехала в Испанию с новым возлюбленнымГенпрокуратуру и не потребовал обеспечить себе охрану. Убийство сошло заказчику с рук, поскольку Березовский, как считает Захаров, был другом Татьяны Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина.

Напомним, Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года. Предполагается, что убийство связано с его профессиональной деятельностью. Преступление до сих пор не раскрыто.

С начала 1990-х годов Листьев возглавлял Центральное телевидение, позже он стал генеральным директором телеканала ОРТ. Журналист вел передачи "Взгляд" и "Поле чудес", придумал программы "Час пик", "Тема" и "Угадай мелодию".

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заказное убийство Первый канал Борис Березовский Влад Листьев
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