В Москве умер детский писатель, на книгах которого выросло несколько поколений

Эдуард Успенский подарил нам множество персонажей, с которыми прошло наше детство / росСМИ

В РФ умер известный писатель Эдуард Успенский, человек, создавший Чебурашку и Крокодила Гену, Дядю Федора с Матроскиным и Шариком, братьев Колобков и множество других персонажей. Его книгами зачитывались миллионы детей, мультфильмы, снятые по его творениям, стали культовыми для нескольких поколений.

Эдуард Успенский скончался у себя дома - в последние годы он страдал от тяжелой болезни, сообщает телеграмм-канал Mash. Информацию о смерти Успенского подтвердили другие росСМИ.

Читайте такжеСоздатель Чебурашки Эдуард Успенский: История с Крымом - безобразнаЕще в начале августа Успенский вернулся из Германии в Россию, после очередного курса лечения; однако затем ему резко стало хуже. Врачи предложили писателю снова лечь в больницу, на этот раз в московскую. Однако Успенский отказался и последние две недели не вставал с постели.

Писатель умер поздно вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. Рядом с ним была его жена.

Напомним, ранее сообщалось, что в России скончался знаменитый писатель Владимир Войнович.