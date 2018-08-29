"Путин — фронтмен": Лимонов рассказал, кто руководит Россией

Россией управляют около 30 различных кланов, утверждает Эдуард Лимонов / Reuters

Российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов утверждает, что РФ управляют десятки различных кланов.

Президент России Владимир Путин не руководит единолично страной, он является фронтменом, рассказал политик в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

"… он (российский лидер — Ред.), например, останется благодаря этому "Крымнашу" (захвату Крыма — Ред.), останется в сердцах русского народа… все остальное забудется", — отметил собеседник.

По словам литератора, не Путин управляет единолично РФ, "он как бы фронтмен, управляют Россией около 30 приблизительно различных кланов: финансовых, СМИ". "А вы думаете, что "Эхо Москвы" не управляет в известной степени Россией?...", — добавил Лимонов.

Ранее психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким заявил, что Владимир Путин не подходит под формат как европейского, так и азиатского лидера. Эксперт считает, что российского президента сложно назвать лидером, он не проявляет харизмы, невысокого роста, лысоват и мямлит.