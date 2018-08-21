"Не проявляет харизмы, лысоват, мямлит". Психолог объяснил, как Путин стал лидером России

21 августа 2018, 10:05

Президент РФ хорошо демонстрирует неуверенность и сомнения, отметил эксперт.

Психолог считает, что в России Владимир Путин стал лидером, поскольку его наделили властью
В России Владимир Путин стал лидером, поскольку его наделили властью, считает психолог / Reuters

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не подходит под формат как европейского, так и азиатского лидера.

Главу РФ сложно назвать лидером, он не проявляет харизмы, невысокого роста, лысоват и мямлит, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

По мнению собеседника, Путин хорошо демонстрирует "слабые эмоции" — неуверенность, сомнения, он смог стать лидером России благодаря группе людей, которые решили наделить его властью.

"… не подходит под формат как европейского, так и азиатского лидера. Европейский формат — это очень умный человек, который долго выстраивает карьеру, а азиатский — это кочевник, завоеватель…", — отметил аналитик.

Ким добавил, что российский президент очень скрытный, это человек из второго ряда. "Думаю, то, что он стал лидером такой страны, — это больше поведенческий инструмент, основа корпоративного управления", — полагает он.

"В природе есть случаи, когда патриархальная группа захватывает власть и выдвигает на должность лидера кого-то из своих рядов. Для всей остальной стаи он, безусловно, лидер, а в своей патриархальной группе он — один из равных (либо же первый среди равных)", — сказал психолог.

"К такой группе никто не имеет права подступаться, они защищают друг друга. Но сигналы власти демонстрирует только одна избранная особь. Причем она может быть какой угодно, главное, чтобы ее поддерживала группа патриархов. Наблюдая за структурой российской политики, я прихожу к выводу, что биосоциальная модель управления в России именно такая. Это патриархальное управление", — подчеркнул собеседник.

Эксперт объяснил, что "есть определенный клан, группа, партия, структура, профессионально подобранный конгломерат людей, которые когда-то вместе что-то пережили, как-то объединились и выдвинули из своей среды наиболее подходящего, зачастую наиболее послушного человека, такое случалось неоднократно".

Ранее уехавший из России бизнесмен Евгений Чичваркин выразил мнение, что Владимир Путин погибнет в результате насильственных действий. Предприниматель говорил, что ему слишком душно на одной части суши вместе с российским президентом. 

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Россия психолог Владимир Путин
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