Скончался знаменитый британский актер Питер Бренсон, звезда сериалов "Доктор Кто" и "Черная гадюка"

Питер Бренсон / @FionaDolman

В возрасте 75 лет скончался знаменитый британский актер Питер Бренсон, который сыграл в сериалах "Доктор Кто" и "Черная гадюка".

По словам менеджера актера, Бренсон умер в четверг, 6 сентября, но известно об этом стало только 8 сентября. По его словам, актер скончался после непродолжительной болезни, сообщает ВВС.

Бренсон участвовал в экранизациях шекспировских произведений. В частности, актер сыграл, в том числе Генриха VI во всех трех пьесах, посвященных этому королю, а также Ричарда III.

В ситкоме "Черная Гадюка" с Роуэн Аткинсоном Бренсон выступал в роли Генриха VII. В сериале "Доктор Кто" он играл Бора.

Напомним, ранее сообщалось о смерти голливудского актера Берта Рейнольдса.