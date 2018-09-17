В США выставили на продажу целый город: названа цена

Здание оперного театра в Томсборо 1916 года постройки

В США на продажу выставлен целиком город Тумсборо, расположенный в штате Джорджия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на объявление о продаже на сайте Craigslist, покупателю кроме жилых домов достанутся ресторан, отель, мельница и оперный театр.

Цена за все - $1,7 млн, что приблизительно равняется стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка.

В городе также есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская, старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, и даже "неразработанные залежи бокситов". Все это также достанется покупателю.

Продавцы предполагают, что город можно использовать как туристическую достопримечательность и в качестве музея.

Отмечается, что Тумсборо был основан во второй половине XIX века и строился вокруг железнодорожного депо. Его общая площадь составляет 4,9 кв. км.

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