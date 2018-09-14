СМИ узнали, на чем зарабатывает резиденция Порошенко

Резиденция Петра Порошенко торгует древесиной, животными и их мясом, узнали журналисты / Скриншот видео с tsn.ua

В Киевской области резиденция президента Петра Порошенко "Залесье" торгует древесиной, животными и их мясом.

Из резиденции массово вывозят древесину, целыми лесовозами, сообщает программа "Гроші" на телеканале "1+1" со ссылкой на налоговую отчетность госрезиденции.

"Это вырубаются мертвые деревья, которые упали деревья, которые поражены вредителями — это санитарная рубка. Это, в основном, дрова", — рассказал директор государственной организации "Резиденция "Залесье" Василий Грицик.

По данным издания, в резиденции вырубают не только мертвые деревья, но и вполне живые, причем самые хорошие. "… официальная цена продажи древесины отсюда существенно отличается от рыночной. Например, так называемый шпилечный пиловочник 1 сорта "Залесье" отпускает по 1145 гривен за метр, в то время как, скажем, Госпредприятие Остерский военный лесхоз за аналогичный товар — того же сорта и диаметра — просит 1695 гривен…", — говорится в материале.

"… государственное "Залесье" регулярно продает ООО "Хотлайф" треску топливную — по 84 гривны. После чего "Хотлайф" перепродает этот товар уже по 220! Логичный деловой вопрос — кроме официальных 84 гривен в кассу, руководители "Залесья" получают черный нал, откат?", — задались вопросом журналисты.

Читайте такжеУспешная жизнь. Стало известно, на сколько выросли банковские доходы ПорошенкоМежду тем Грицик утверждает, что резиденция деревья не продает. "А дальше — самая большая загадка: как, если на животных здесь охотятся, они умудряются продавать их мясо? Вот, например, партия президентской дичи к чьему-то столу — 508 килограммов…! Кстати, даром — всего по 65 гривен. Всего за последние пять лет в госрезиденции "Залесье" дичи настреляли на 189 тысяч — за столько они продали более девяти тонн… дикого мяса! При этом директор смеется — здесь не стреляют!", — отмечается в программе.

В то же время управленец признал, что организация продает оленей. "По крайней мере, живыми олени проходят по бухгалтерии. Здесь пятнистые олени и благородные, самцы и самки, взрослые и молодняк. Стоят в среднем 10 тысяч гривен за голову. Голов за пять лет продали более полутысячи (581 шт) — на 7 миллионов 145 тысяч гривен. Кстати, кому и на какие нужды продали — почему-то здесь скрыто", — добавили журналисты.

"Как живые проданы и лани. Их тоже, несмотря на слова директора "Залесья", продают! Официально за четыре года — 36 штук на сумму 202 тысячи. Ну и куда же без птиц — о перепелах, гусях и фазанах на продажу в "Залесье" также решили промолчать", — говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что 6 сентября вечером Петр Порошенко в резиденции "Залесье" провел встречу с нардепами из фракции "Блок Петра Порошенко" и представителями Кабинета министров.