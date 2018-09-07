СМИ раскрыли подробности встречи Порошенко с нардепами из "БПП", опубликованы фото

К Петру Порошенко в "Залесье" приехали нардепы из фракции "БПП" и представители Кабмина / strana.ua

В четверг, 6 сентября, вечером в Киевской области президент Петр Порошенко в резиденции "Залесье" провел встречу с нардепами из фракции "Блок Петра Порошенко" и представителями Кабинета министров.

Народные избранники начали приезжать в резиденцию на автомобилях в 20:00, на въезде охранники и правоохранители проверяли, есть ли приехавшие в списке приглашенных, сообщает "Громадське".

По его данным, на въезде в резиденцию образовался затор из авто депутатов, с журналистами политики не общались. Гости начали разъезжаться после 23 часов, написала "Страна".

"Гости уезжают — по две-три машины покидают резиденцию Порошенко. Охрана пытается отогнать журналистов от шлагбаума — мол, стоять на проезжей части небезопасно", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко вечером 6 сентября проведет неформальную встречу с нардепами из фракции "БПП". СМИ писали, что он назначил встречу своим соратникам из Верховной Рады в ресторане.