Порошенко позвал нардепов от "БПП" неформально встретиться в ресторане

Петр Порошенко на заседании фракции "БПП" / УНИАН

Украинский президент Петр Порошенко вечером в четверг, 6 сентября проведет неформальную встречу с нардепами из фракции "БПП".

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Громадське". Порошенко назначил встречу своим парламентским соратникам в ресторане.

"Естественно, что на встрече будут обсуждаться все актуальные вопросы, которые сегодня есть в обществе. В том числе и ситуация с вашей коллегой (журналистской, главным редактором программы "Схемы" Натальи Седлецкой − "Главред"). Будут депутаты, президент, не знаю, правда, приглашены ли руководители правоохранительных органов", − заявил нардеп из фракции "БПП" Валерий Карпунцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура через суд добилась доступа к данным со смартфона журналистки Седлецкой. Позднее стало известно, что аналогичное судебное решение имеется и по другой украинской журналистке - Кристине Бердинских.