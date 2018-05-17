Рейтинг электоральных предпочтений украинцев возглавляют "Батькивщина", БПП и "За життя"

Согласно новому социологическому исследованию, проведенному Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" киевского пресс-клуба, на ближайших выборах в Верховную Раду украинцы отдадут предпочтение "Батькивщине", БПП и "За життя".

Соответствующие данные были обнародованы на пресс-конференции в "Укринформе".

Так, если бы выборы в парламент проходили на следующей неделе, большинство избирателей отдали бы свои голоса за Всеукраинское объединение "Батькивщина" (16,2% респондентов). На втором месте оказалась бы партия "БПП "Солидарность" (9,7%). На третьем месте – партия "За життя" (8,3%). Четвертое место занимает партия "Гражданская позиция" (8,1%). Пятое место разделили бы Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок" с 7,7% голосов.

Что касается президентских выборов, то если бы они проходили на следующей неделе, голоса украинцев распределились бы следующим образом: на первом месте Юлия Тимошенко (16,3%), на втором – Петр Порошенко (9,9%), третье место поделили бы Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович (8,1%). Четвертое место занял бы Олег Ляшко (7,2%), с небольшим отрывом на пятом месте оказался бы Юрий Бойко (7,1%). Далее следуют Андрей Садовый (5,3%), Олег Тягнибок (2,4%) и Виталий Кличко (1,2%). При этом 12% отдали бы свой голос за "другого политика", а 21,7% затруднились с ответом или отказались отвечать.

Таким образом, в мае 2018 года общие тенденции в целом не изменились, по-прежнему в парламент (если брать за основу 5-процентный барьер) прошли бы 7 партий — "Батькивщина", БПП "Солидарность", партия Вадима Рабиновича "За життя", "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, Радикальная партия Олега Ляшко, "Оппозиционный блок" и Объединение "Самопомич", а первая пятерка кандидатов в Президенты Украины тоже осталась без особых изменений — Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Рабинович, Ляшко.

Комментируя данные нового исследования, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий также отметил, что среди партий коалиции "на плаву" остается только партия БПП, при этом партии Вадима Рабиновича и Анатолия Гриценко имеют большой потенциал по наращиваю электората.

"В двойке лидеров электоральных симпатий стабильно держатся партия Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Что касается тех лидеров, которые соревнуются за третье, четвертое, пятое место, то, например, у тех же Рабиновича и Гриценко есть большой потенциал по наращиванию электората, в первую очередь из-за запроса общества на новые лица. Кроме того, Вадим Рабинович серьезным образом оттягивает голоса у "Оппозиционного блока". Вообще сейчас мы видим серьезную борьбу за оппозиционный электорат, но пока интрига сохраняется. При этом также хочется отметить, что среди партий коалиции "на плаву" пока держится только партия БПП", – заключил Лисничий.

Опрос проводился в период с 3 по 15 мая 2018 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым) методом индивидуального интервью по месту жительства респондента. Всего было опрошено 2022 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.