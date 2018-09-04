Порошенко попросил Австрию восстановить какой-нибудь населенный пункт на Донбассе

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предложил Австрии взять "шефство" над одним из населенных пунктов на Донбассе.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает УНН.

"Мы направили предложения о возможном "шефстве" Австрии над одним из населенных пунктов (на Донбассе. - Прим.), и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции", - сказал он.

В конце августа Порошенко предложил украинским дипломатам заняться в странах пребывания (в первую очередь странах ЕС) сбором денег "для восстановления Донбасса".

"Хотел бы напомнить о своей инициативе, когда каждая европейская страна может взять шефство над отдельным городом, селом, поселком на Донбассе - это тоже будет ярким символом гуманитарной помощи в части восстановления территориальной целостности Донбасса", - сказал он.