"Раски федераски" или "Пить паном Раси, уважать ее корова": Джефф Монсон принес присягу депутата

Джеффри Монсон - анархокоммунист, большой почитатель РФ, Путина, Ленина и Сталина / Иностранные СМИ

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший российское гражданство и избранный депутатом Красногорского городского совета, принес присягу.

Присяга усложнилась тем, что Монсон очень плохо знает русский язык, соответственно, принося присягу, он умудрился совершить такое количество ошибок в произношении, что вогнал социальные сети в настоящую истерику.

"Раски федераски", "сабота канституся", "госюартва и опостюрва" - лишь немногие из его эпических оговорок, которые теперь, вне сомнений, войдут в историю и очень быстро разлетятся на интернет-мемы.

В особенный хохот пользователей вогнала фраза "пить паном Раси, уважать ее корова". Никто не может понять, что же именно имел в виду Джефф Монсон, но звучит смешно.

После появления видео на YouTube оно быстро собрало множество комментариев подписчиков - кто-то в шоке, кто-то негодует, но большинство просто смеется.

"Дно пробито на сверхсветовой скорости, господа", "Зис ис раски федераски!﻿", "Все, господа. Это п***ц полный. Где мои вилы?﻿" - пишут пользователи под видео.

Джефф Монсон - боец смешанных единоборств родом из США. Известен, как большой поклонник России и лично Путина, получил российское гражданство (по некоторой информации, от американского не отказался), по убеждениям анархокоммунист, выступает за Россию. Член "Единой России" (правящая партия РФ), баллотировался в депутаты от Красногорского городского совета, неожиданно (а хотя погодите-ка) выиграл выборы.