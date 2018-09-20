Трамп назвал "худшую ошибку" в истории США

Президент США Дональд Трамп / GettyImages

Введение американского военного контингента на Ближний Восток стало самой крупной ошибкой в историю США.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Hill.TV.

"Самая худшая ошибка, сделанная за всю историю нашей страны, это присутствие на Ближнем Востоке, инициированное Бушем", - сказал Трамп, отметив, что его предшественник Барак Обама "тоже ошибся", выведя войска с Ближнего Востока.

"Однако появиться там, на мой взгляд, стало худшей ошибкой за всю нашу историю", - заключил американский лидер, подчеркнув, что это решение стоило США "$7 трлн и миллионов жизней".

Накануне ударная группа Военно-морских сил США во главе атомным авианосцем Harry S. Truman вернулась в зону ответственности 6-го флота США в Средиземном море для выполнения военных операций.