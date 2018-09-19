В Средиземное море вернулась ударная группа ВМС США с авианосцем Harry Truman

Авианосец Гарри Трумэн (USS Harry S. Truman (CVN-75)) / regnum.ru

Ударная группа Военно-морских сил США во главе атомным авианосцем Harry S. Truman вернулась в зону ответственности 6-го флота США в Средиземном море.

Об этом сообщила пресс-службв 6-го флота ВМС США.

"Мы рады, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman вернулась в зону ответственности 6-го флота и рассчитываем продолжить работу с контр-адмиралом Юджином Блэком и его командой, поскольку мы проводим полный спектр морских операций", - цитирует пресс-служба вице-адмирала Лизу Франкетти (цитата по ТАСС).

Авианосец присоединился к 6-му флоту в конце апреля. В июне он покинул акваторию Средиземного моря.

На борту Harry Truman находится 90 самолетов и вертолетов, состав всей группы насчитывает почти 6,5 тыс. военнослужащих.

Напомним, в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии был сбит российский самолет Ил-20 с 15 российскими военными на борту.