В Норвегии по подозрению в шпионаже арестовали россиянина

Норвежская полиция очень скупо отвечает на запросы СМИ / geoffreyroucourt.wordpress.com

21 сентября в аэропорту столицы Норвегии Осло норвежская госбезопасность задержала 51-летнего россиянина, которого считают причастным к шпионажу против государства. Сам задержанный, чье имя не называется, считает это недоразумением.

О том, что россиянин задержан в Осло норвежскими безопасниками, стало известно только в воскресенье, 23 сентября, пишет норвежская газета Aftenposten.

Арестованного в пятницу мужчину в субботу по решению суда поместили под арест на две недели. Точное обвинение не разглашается; известно, что арестованный принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации, который проходил в четверг и пятницу в помещении парламента Норвегии. Традиционно в этом семинаре участвуют сотрудники парламентов большинства европейских стран, а этот раз был посвящен дигитализации общества.

Читайте такжеШвейцарцы потребовали от россиян перестасть вести за ними шпионажПолиция не разглашает вообще никаких подробностей об арестованном - в том числе, является ли он сотрудником российского парламента; впрочем, в одном правоохранители проговорились - задержание россиянина имеет отношение к семинару в помещении парламента.

Ранее стало известно, что кое-где в Европе российские шпионы чувствуют себя, как дома - так, на территории Швейцарии россияне проводят незаконные операции по слежке за швейцарскими объектами, в том числе и за лабораториями, в которых осуществляются проверки химического оружия.