Родственники Путина "спалились" на отмывании "грязных денег" в Лондоне - Financial Times

26 сентября 2018, 19:29

В преступных схемах принимали участие представители британского бизнеса.

Лондону стоит серьезно обеспокоиться своей репутацией
Лондону стоит серьезно обеспокоиться своей репутацией / Reuters

Расследование по факту отмывания "российских денег" через Danske Bank, которые вызвало широкий резонанс в Европе, в поисках российских нелегальных активов привело следствие в... Лондон.

Об этом

В преступных схемах принимали участие представители британского бизнеса и зарегистрированные на территории Великобритании компании, пишет Financial Times, передает Би-би-си.

Причем у бизнесменов, чьи компании зарегистрированы на территории Соединенного Королевства, довольно крупный калибр - так, компания Lantana Trade LLP, скорее всего, принадлежит родственникам Владимира Путина, отмечает Financial Times.

Многочисленные юридические лица, зарегистрированные в Великобритании, играли ключевую роль в структуре многих схем по отмыванию денег, действовавших на территории бывшего Советского Союза. Они составляли наибольшую, после российских юрлиц, часть нерезидентской клиентуры Danske Bank.

Расследование по Danske Bank снова подняло перед британским правительством вопрос - а достаточно ли страна предпринимает усилий, чтобы избавиться от славы одной из крупнейших в мире "прачечных" для "грязных денег". Впрочем, как отметило издание, британские правоохранительные органы традиционно "спят на посту", когда речь заходит об отмывании денег, а весь недавний шум вокруг этой проблемы, поднятый в стране, так и остается всего лишь шумом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне нынешнего года три швейцарских банка заморозили $1 млрд активов близкого к Путину российского олигарха Виктора Вексельберга.

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расследование Лондон отмывание денег Владимир Путин
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