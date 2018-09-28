"Кремль в панике": эксперт поведал, почему Путин начал терять власть в России

Президент России Владимир Путин / Reuters

Проблема, с которой столкнулся сегодня Кремль, состоит в том, что российское общество не приемлет эту власть.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой в интервью "Апострофу".

По его словам, об этом может свидетельствовать то, что российская партия власти "Единая Россия" на недавних выборах в РФ не смогла победить в четырех регионах.

"Кремль в панике, потому что понимает, что эти результаты - пока деликатное сообщение избирателей, что они больше не верят этой власти. А дальше пойдут уже какие-то неделикатные действия", - прогнозирует Боровой.

Он считает, что российский избиратель отказывается "играть в игру, которую ему навязывает власть".

"Дрессированного избирателя приучили - или предполагали, что приучили - ставить галочку в нужном месте - за "Единую Россию", ну в крайнем случае за "Справедливую Россию". Теперь этот рефлекс исчезает... Это не значит, что у избирателя сейчас есть возможность голосовать за альтернативу. Но это значит, что следующим шагом будет уже не демонстрация нелояльности, а какие-то агрессивные действия", - отмечает эксперт.

По мнению Борового, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин "поставил на губернаторские посты своих самых тупых охранников" с целью обеспечить свою политическую безопасность, настоящей безопасности тем самым он не добился.

"Но ведь настоящая безопасность может возникнуть там, где народ сыт, обут, одет и получает все, что ему необходимо. А не там, где вместо руководителя региона стоит даже не генерал-губернатор, а сержант-губернатор, который не знает, как работает экономика, и занимается набиванием собственных карманов", - заключил Боровой.

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