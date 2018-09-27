Состояние беспредела: ребята в Кремле уже не могут остановиться

Кремль ввергает Россию в состояние беспредела / GettyImages

"Они с ума сошли!" - причитают россияне, глядя на то, что выделывает власть. "Какая же глупость!" - ужасаются комментаторы, составляя кремлёвский "список позора": пенсионный дефолт; силовой министр, угрожающий расправой Навальному; провал "солсберийских туристов"; фальсификация выборов в Приморье; российский самолет, сбитый сирийцами нашей же ракетой; дырка в космическом корабле, залепленная клеем; угроза запрета на хождение доллара; новое вранье про гибель малазийского Боинга; очередное задержание Навального.

Попытки власти исправить ляпы только ухудшают ситуацию, превращая ее в фарс. Разве отмена выборов во Владивостоке вернула веру в выборы? Разве не фарс выборы во Владимирской области и Хабаровском крае, когда победители делали все, чтобы не победить? А как назвать интервью "солсберийских"? А как выглядят попытки взвалить вину за гибель российского самолета на Израиль, а за дырку в корабле "Союз" на американцев? Наконец, последний выстрел в собственную конечность: предоставление сирийцам ракетного комплекса С-300, что означает вызов Израилю и, конечно, Америке (израильтяне уж точно на него ответят).

Читайте такжеЛилия Шевцова: Не верю, что Путин досидит до конца своего президентского срокаЕсли все эти "достижения" рассматривать, как глупость, возникает надежда, что ее можно исправить, почистив кадры. Чем сегодня Кремль и занялся. На самом же деле то, что мы считаем провалом и глупостью, давно стало нормой! Мы видим результат монополии на власть, превращающей свое воспроизводство в самоцель, и негативного отбора элиты по принципу лояльности. Короче, дуэлянт в качестве руководителя силового ведомства и "туристы" - отравители - это российская нормальность. Это логика и неизбежность! А потому стенания о кризисе власти безосновательны.

Россия проскочила стадию кризиса. Кризис- естественный ход развития, который заставляет общество искать новые решения и тех, кто их будет осуществлять. Если этого не происходит, общество вместе со своими надстройками начинает гнить. В этой зловонной консистенции россияне сегодня и находятся.

Гниение препятствует обвалу: то, что гниет, не может обвалиться. Но одновременно гниение не позволяет стране найти силы для перемен. Правящий класс вроде может успокоиться, ведь система худо-бедно ковыляет. Массовых протестов нет. А те, которые случаются, можно проигнорировать либо смять. Благо, для этого подготовлены и спецсредства- "Щит", "Шторм", "Стена" и тому подобное.

Между тем, дело принимает серьезный для России оборот. Власть, стремясь обеспечить свою бесконечность, разрушает государство. Это уже иной расклад.

В РФ дошли до точки, когда правящий класс раскачивает опоры государственности, уничтожая и гарантии своего выживания. Отдавая насилие на аутсорсинг волонтерам- опричникам, власть лишает государство его важнейшего признака - монополии на насилие.

Читайте такжеНачался худший период царствования ПутинаСделав Россию мировым пугалом, власть подрывает международный статус государства и внешнюю среду его существования. Отказываясь от стратегического целеполагания в пользу тактических маневров, власть лишает государство способности к прогрессу. Делая государство орудием кланового господства, власть раскачивает стабильность - ведь общество вынуждено защищать свои интересы "через улицу". Наконец, разрушая институты и делая правила игры относительными ( можно так, а можно и этак), власть ввергает страну в состояние Беспредела. Когда начинается Беспредел, ни у кого не может быть от него спасения.

Неужели эти ребята в Кремле не понимают, чем все закончится? Видимо, понимают. Но уже не могут остановиться. В 1991 г самодержавие выжило, выбросив в утиль советское государство. Сегодня самодержавие пытается выжить, превращая в фанеру пост-советское государство под песню о державности.