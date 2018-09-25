Путинский имидж защитника величия России меркнет - Нина Хрущева

25 сентября 2018, 04:40

По словам Нины Хрущевой, президент России, понимает что его положение пошатнулось.

Путин на отдыхе
/ Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин всегда знал, как удержать свой рейтинг благодаря контролю над прессой и разжиганием национализма, но "что‑то пошло не так".

Такое мнение высказала декан факультета "Международные отношения" университета New School в Нью-Йорке, правнучка Никиты Хрущева Нина Хрущева в своей статье "Популярность Путина - пузырь?", перевод которой публикует "Новое время".

"В апреле резко упал курс рубля: частично из‑за санкций, введенных в ответ на предполагаемое отравление Кремлем бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. Затем в июне, как раз в момент открытия чемпионата мира по футболу, проходившего в РФ, правительство предложило повысить пенсионный возраст - с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Общество возмутилось. Рейтинг поддержки власти тут же обвалился на 15 пунктов. Это самый мощный спад за все 18 лет правления Путина", - пишет Хрущева.

По ее словам, чтобы еще больше укрепить свое положение в стране и продемонстрировать "несгибаемость России перед волей Америки", Путин предоставил убежище Эдварду Сноудену, предавшему гласности информацию об Агентстве национальной безопасности США.

"Путин, конечно, знает, что его положение пошатнулось. Именно поэтому полиция так жестко обходилась с протестующими (против пенсионной реформы. - Прим.), арестовывая их сотнями. Кремль боится не только новых митингов, но и усиления оппозиции со стороны бизнесменов, часть из которых входит в ряды могущественной российской элиты", - отмечает она.

Хрущева считает, что "путинский имидж защитника величия России и символа надежды постепенно меркнет".

"Его проверенная тактика восстановления популярности, например, с помощью аннексии территорий соседних стран, не годится в качестве долгосрочной стратегии. И если глава Кремля не приступит к проведению реальных перемен в России, его рейтинг поддержки продолжит падать. Это, в свою очередь, повышает шансы того, что после нынешнего срока в 2024 году он наконец уйдет с поста президента. А может, и раньше", - заключила она.

Ранее Владимир Путин во время встречи в с канцлером Германии Ангелой Меркель в Мазеберге заявил о готовности самостоятельно профинансировать строительство "Северного потока-2".

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Нина Хрущева Владимир Путин
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