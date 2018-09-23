Полезный идиот Путина

Владимир Путин и Виктор Орбан / Фото: Википедия

Отношения между Путиным и венгерским премьером Орбаном прошли определенную эволюцию: от ярого критика до полезного идиота. Орбан долгий период времени с 1988 по 2009 года был одним из наиболее антироссийских политиков в Центральной Европе.

Именно он в 1989 году говорил о "российской", а не "советской" империи, и требовал вывода "российских" войск из Венгрии. В мировоззрении Орбана и его поколения важную роль играла память о подавлении венгерского восстания 1956 года во главе с Имре Надем и последовавших за этим репрессиях, и о том, что после Второй мировой войны десятки тысяч венгров были отправлены в советский ГУЛАГ, и даже о событиях 1849 года, когда царские войска помогли Габсбургами подавить восставших в ходе войны за независимость Венгрии.

Читайте такжеГлавный вывод из скандала с венгерскими паспортамиКогда Орбан был избран на пост премьер-министра в 1998 году, он, в отличие от своих предшественников, избегал ездить в Москву и усилил свою антироссийскую риторику. Одновременно с этим в России начался экономический кризис, что сильно ударило по венгерским компаниям, экспортировавшим свою продукцию в Россию.

В то время как критики обвиняли его в том, что он "сдал российский рынок", он боролся против попыток "Газпрома" купить контрольные пакеты акций в венгерских химических компаниях. Во время войны в Косово, Венгрия, член НАТО, в течение месяца не пропускала через свою территорию российский поезд с гуманитарной помощью для Сербии, заявляя, что на часть груза поезда было наложено международное эмбарго. В общем Орбан был очень ярым артипутинцем.

Все резко поменялось в 2009 году, когда Орбан увидел в российском авторитарном режиме политическую модель, которая отвечала его чаяниям. Ему очень пришлась по душе российская нелиберальная демократия, и постоянное ограничение демократических свобод, вплоть до того, что Орбан взял курс "открытия на Восток". Российские фирмы без тендера получили подряды на 10 млрд. контракт по Читайте также"Договор с ЦРУ". Жириновский на российском ТВ рассказал о "разделе Украины"модернизации и расширению АЭС "Пакш". Также Орбан получил от России дешевый источник энергии в виде поставок газа.

Российская агрессия против Украины только усилила отношения между Путиным и Орбаном. В частности, после того, как в марте 2014 года российский парламентарий Владимир Жириновский предложил Будапешту принять участие в разделе Украины, и вернуть себе Закарпатье.

В данном контексте не стоит забывать, что сотрудничество "Фидес" с Россией носит тот же реваншистско-политический характер, что и давнее осторожное сотрудничество Хорти с гитлеровской Германией. Пытаясь не вмешиваться в серьезные процессы и не прослыть "верным стопроцентным союзником", венгерские политики стремятся максимизировать бонусы, которые получаются от такого сотрудничества.

Венгры преследуют сугубо венгерские интересы, и в данный момент они видят в России того "стратегического партнера", который может за весьма незначительные уступки с венгерской стороны, "восстановить историческую справедливость" и помочь венграм воссоединиться или даже вернуть какие-то земли. За подобную политику и близость к Путину американский сенатор Джон Маккейн, назвал Орбана "неофашистским диктатором", но по масштабу он явно не дотягивает до Миклоша Хорти или Ференца Салаши, и его скорее можно назвать полезным идиотом.

Конечно, Кремль и Путин поощряют венгерскую экспансию на Закарпатье не просто так. Они уже не раз использовали Будапешт для оказания давления на Киев. В 2015 году после визита президента России Путина в Венгрию премьер-министр Виктор Орбан заявил, что официальный Будапешт отказался перепродавать российский газ Украине. Он заявил, что не будет поддерживать план Европейского союза по интеграции энергетической политики после того, как Будапешт достиг соглашения по поставкам газа с президентом РФ. Владимир Путин пообещал Венгрии более гибкий контракт с "Газпромом".

Поражает тот факт, что Орбан делает умиротворяющие заявления о конфликте на Донбассе. Избегая упоминания санкций, он заявил, что "наша до сих пор замечательная внешнеполитическая стратегия натолкнулась на препятствие в виде российско-Читайте такжеПутин перешел к прямым угрозам Украинеукраинского конфликта, если это можно так назвать, так как не ясно, кто сражается с кем". Режим Путина использует Орбана с целью снятия международных санкций, что стало очевидно еще в 2017 году, когда в феврале 2017 года в Будапеште Путин стремился заручится венгерской поддержкой чтобы пробить санкционную стену.

В июле текущего года уже Орбан, находясь в Москве констатировал: "Что касается двусторонних отношений, мы тоже считаем, что они развиваются прекрасно, я благодарю вас за то, что вы это отметили, господин президент. Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно эти меры наносят ущерб, мы теряем возможности. Хотел бы заверить вас, господин президент, что мы за нормализацию отношений между Россией и западным миром".

Риторика Орбана крайне сильно подрывает международный правопорядок, ведь он призывает к соглашательству с агрессором в обмен экономические подачки. Вот так запросто венгерское правительство хочет снять украинский вопрос с повестки дня, как незначимый, и видимо подумывает стать участником нового "Мюнхенского сговора" объектом которого была бы украинская территория.

Но Орбану и иже с ним не стоит забывать, чем закончилось для Будапешта участие в разделе Чехословакии в 1938 году. Потерпев поражение в войне Венгрия не только утратила все свои территориальный приобретения, но и ее суверенитет был раздавлен советскими танками.

Сейчас, играя под Путина и подрывая безопасность НАТО и Украины, Будапешт может снова повторить печальную участь, и никто не придет ему на помощь. Цена данной ошибки может быть фатальной, но в чем-то справедливой: ведь попустительство агрессии не меньшее зло, чем сама агрессия.