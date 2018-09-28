Живущая в Париже дочь пресс-секретаря Путина пофилософствовала о депрессии у "золотой молодежи"

Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой / Instagram

Елизавета, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Путина поделилась глубокомысленными изречениями о депрессии у представителей "золотой молодежи" со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Девушка, проводящая на средства отца большую часть времени в столице Франции, крепко ударилась в философствования. "Потребность получить одобрение, лайки и зависть окружающих — это ничто иное, как попытка заполнить пробел. У каждого пробел этот свой. У кого-то (у большинства золотой молодёжи, осознают они сами это или нет) недостаток внимания со стороны родителей, искреннего человеческого участия, которое, как это ни странно, не заменяют подарки в виде ролексов в 16 лет и поездки с рождения на райские острова", —написала она.

Более того, Пескова утверждает, что она сама порой страдает от приступов депрессии. "Я сама — самая веселая из депрессивных. Когда периоды депрессии сменяются периодами счастья", — говорит она.

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