Хиллари Клинтон сыграла в комедийном сериале

Хиллари Клинтон отметилась в неожиданном жанре киноискусства / Reuters

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон неожиданно отметилась в кино - она сыграла роль своего двойника в одном из новых эпизодов американского комедийного сериала "Мерфи Браун".

По сценарию Клинтон приходит на телеканал к главной героине Мерфи Браун, чтобы устроиться на работу секретарем. Женщина внешне является полной копией знаменитого политика, даже назвалась именем Хилари Клинтон. Она объясняет изумленному работодателю, что ее часто путают с экс-госсекретарем, но ее имя пишется с одной буквой "л" (на английском имя Клинтон пишется как Hillary), сообщает Variety, передает "УНИАН".

Эпизод с Клинтон в сериале "Мерфи Браун" / скриншот из видео

Во время собеседования работодатель выясняет, что героиня "в течение четырех лет работала секретарем в одной очень крупной организации", а также "безусловно имеет опыт работы с электронной почтой".

Ранее вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом.