"Еще бы буденновки надели": в ГРУ назначили виноватых в массовых провалах агентов ГРУ

Минобороны России недовольно работой своей армейской разведки / asianews.af

В Министерстве обороны России 6 октября прошло особое совещание, на котором обсуждалась ситуация с массовыми и скандальными провалами агентов Главного разведывательного управления.

Итоги совещания оказались, мягко говоря, неутешительными: участники пришли к выводу, что агенты не соблюдали даже элементарнейших основ работы за рубежов, пишет журналист Сергей Канев со ссылкой на собственные источники, передает "Медуза".

Попутно на совещании "назначили" ответственных за провалы: так, за скандальное разоблачение четверых агентов ГРУ в Нидерландах и полный провал операции ответственность возложили на второго секретаря посольства РФ Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на ОЗХО: как оказалось, голландская контрразведка давно прослушивала телефон Бахтина и "пасла их [четверых россиян, обвиненных в атаке] с самого начала".

Кстати, если верить данным Центра "Досье", во время учебы в Военно-дипломатической академии в Москве Бахтин жил в том же общежитии, что и Анатолий Чепига; они дружили семьями.

Отдельно стоит упомянуть о том, какие оценки на совещании дали действиям оперативников ГРУ; так, среди самого безобидного было "дремучая некомпетентность", "беспредельное разгильдяйство", "дебилы" и "еще бы буденовки надели". Однако большей части высказанных мнений история не сохранила по причине их полнейшей нецензурности.

Скорее всего, что по итогам этого совещания в Главном управлении Генштаба РФ начнется грандиозная чистка, и многих офицеров и генералов попросят на выход.

Напомним, Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках. Среди прочего, россиян обвинили в краже личной информации и ее публикации.

А перед этим в тот же день Нидерланды выступили с обвинением в адрес военной разведки России. Среди прочего они заявили, что РФ пыталась выкрасть документы о расследовании крушения "Боинга" на Донбассе.

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.