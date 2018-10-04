Новый шпионский скандал: Нидерланды озвучили громкие обвинения против РФ. При чем тут Украина

Бук, которым сбит Боинг 777 / Reuters

Глава голландского Минобороны Жанин Хеннис-Плассхарт выступила с обвинением в адрес военной разведки России. По ее словам, РФ пыталась выкрасть документы о расследовании крушения "Боинга" на Донбассе, пишет AP.

Предотвратить попытку россиян Нидерландам удалось, так как они знали о заинтересованности России в этом вопросе, и поэтому заранее "приняли соответствующие меры". Однако власти страны "по-прежнему очень насторожены", подчеркнула министр.

И это не единственное обвинение, оглашенное сегодня.

Кибератака на ОЗХО

Разведка Нидерландов заявила, что в 2017 году ей удалось предотвратить кибератаку российского ГРУ против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По данным голландской стороны, россияне пытались взломать Wi-Fi организации.

Высылка четырех россиян

За попытку атаки на ОЗХО Нидерлады высылают из страны четырех россиян:

Олега Сотникова,

Алексея Моренца,

Евгения Серебрякова,

Алексея Минина.

Выглядят они так:

Нидерланды высылают четырех россиян

У всех россиян были дипломатические паспорта.

Информация об их задержании появилась еще в сентябре, однако подробности ранее не разглашались.

Кстати, любопытная деталь:

Напомним, президент Петр Порошенко 21 июля поставил подпись под законом, позволяющим Нидерландам провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, который пророссийские боевики сбили над Донбассом в июле 2014 года.

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".

В то же время Минобороны РФ обвинило Украину в сбитом Боинге-MH17. В Москве заявили, что сбившая лайнер ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украины.

Позднее Порошенко прокомментировал "украинскую ракету, сбившую малайзийский Boeing". По его словам, чтобы влиять на сознание украинцев, Россия использует самые новые технологии.

Как известно, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.