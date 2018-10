У человечества осталось 12 лет на предотвращение глобальной катастрофы - доклад ООН

Зима... не близко. А вот глобальное потепление несет всем угрозу.

Всего двенадцать лет нужно, чтобы в мире сменились климатические условия значительно увеличились риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей.

Авторы доклада Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) считают, что в ближайшем будущем нас ждет повышение температуры на два градуса, говорится в статье Guardian.

Исследователи заявляют, что для того, чтобы катастрофы не произошло, нужны срочные и беспрецедентные изменения - впрочем, по их словам, они вполне доступны.

В частности, снижение температуры всего на полградуса может предотвратить полное уничтожение кораллов и облегчить давление на Арктику.

"Каждое самое незначительное дополнительное потепление имеет значение, тем более что потепление на 1,5 C или выше увеличивает риск, связанный с длительными или необратимыми изменениями, такими как потеря некоторых экосистем", - полагает сопредседатель Рабочей группы МГЭИК Ханс-Отто Пертнер.

Читайте такжеУченые предупредили о грозящей Земле аномалии климатаВ докладе освещается ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление 1,5 C по сравнению с 2 C. Например, к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на 10 см ниже при глобальном потеплении на 1,5 C по сравнению с 2 C. Полагают, что при глобальном потеплении на 1,5 C Северный Ледовитый океан был бы свободен летом от морского льда один раз в столетие, а в случае потепления на 2 C — один раз в десятилетие.

"Хорошая новость заключается в том, что некоторые виды действий, которые будут необходимы для того, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 C, уже предпринимаются по всему миру, но их необходимо ускорить", — сказала сопредседатель Рабочей группы Валери Массон-Дельмотт.

Уже сейчас мир на 1 градус теплее, чем в доиндустриальный период - а помня разрушительные ураганы в США, рекордные засухи в Кейптауне и лесные пожары в Арктике на севере Швеции, можно понять, что климат уже радикально меняется.

