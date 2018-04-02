Ученые предупредили о грозящей Земле аномалии климата

За минувшее двадцатилетие периоды дождей существенно сократилась, а терроритория Земли, где выпадают осадки, существенно сократилось

Такую информацию опубликовали норвежские ученые. По их мнению, подобные метеорологические изменения могут привести к чудовищным разрушениям.

По мнению старшего научного сотрудника Метеорологического института Норвегии Расмуса Бенестада, в общей сложности территория Земли, где дожди идут регулярно, сильно сократилась по трем причинам: а) все более теплый воздух удерживает больше влаги; б) более теплый воздух приводит к тому, что тучи располагаются выше, сосредотачиваясь в более высоких слоях атмосферы, после чего дождевые капли выпадают еще до того, как попадают на поверхность "Земли"; в) чем теплее становится, тем с большей территории происходит испарение влаги.

Как считает Бенестад, последствия для человечества сложившейся ситуации могут стать крайне драматичными.

Испарение влаги будет сильно возрастать, поскольку Землю в ближайшем будущем ждум все более и более теплые десятилетия. С каждым градусом глобального потепления, территория, с которой идет испарение, будет возрастать на 17 млн квадратных километров.

Соответственно, с неба будут проливаться крайние большие объемые воды, ареал, подверженный осадкам, будет сокращаться - ввиду чего угрощающе вырастут объемы чрезмерных осадков.

Напомним, ранее ученые признали чистый воздух смертельно опасным для человечества.