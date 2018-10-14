Социолог назвал сходства РПЦ со спецслужбами России

Русская православная церковь наряду с ФСБ и ГРУ — один из основных инструментов России для ведения гибридной войны, сообщил социолог / РПЦ

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что Русская православная церковь (другое официальное название — Московский патриархат) в ее нынешнем виде является скорее не религиозной организацией, а спецслужбой, которая имеет пропагандистские и разведывательные функции.

РПЦ наряду с Федеральной службой безопасности, Главным разведуправлением, государственным телевидением, — один из основных инструментов для ведения гибридной войны, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Ее (РПЦ — Ред.) задача — обеспечение лояльности к Кремлю православных, как внутри, так и за пределами страны. Поэтому совершенно неудивительно, что проблемы РПЦ официально обсуждают представители других спецслужб и силовых органов на Совете безопасности России", — отметил эксперт.

Читайте такжеРоссия раскачивает в Украине религиозную войну — историкПо его cловам, в отличие от остальных спецслужб, РПЦ имеет возможность совершенно свободно и легально работать на территории других государств.

"Более того, в Украине руководство РПЦ через своих местных представителей может воздействовать на большую часть населения, что в условиях российской агрессии представляет серьезную угрозу безопасности страны. Это, как если бы ФСБ могла иметь легальные отделения в любой украинской деревне", — добавил публицист.

"Российские военные оккупировали Крым и часть Донбасса, а оккупанты в рясах контролируют религиозную жизнь в большей части Украины. Освобождение Украины от духовной оккупации РПЦ по значению сопоставимо с неизбежным в будущем выводом с украинских территорий российских вооруженных сил", — полагает Эйдман.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.