"Верующие - мясо для боевых действий": Эксперт поведал о религиозном "фронте" войны России с Украиной

Священнослужение РПЦ / "Православие"

Власти Российской Федерации активно заняты обустройством нового фронта борьбы с Украиной − религиозного.

Соответствующее мнение в комментарии порталу "Газета.юа" высказал известный политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Не сумели реализовать проект" Новороссия ". На фронте тоже ничего не получается. Начали применять силу, которая бы изнутри могла бы бороться с нашим государством. Пример непризнанной террористического "Исламского государства" показывает, что верующих легко превратить "в мясо" для боевых действий. Россия рассчитывает, что прихожан, особенно молодых, можно будет заставить взяться за оружие", − считает он.

Однако, как считает Небоженко, религиозный фронт будут открывать не столько для реального противостояния Украине, сколько ради пропагандистского эффекта для обывателей.

"Но забыли учесть, что у нас уже не 2014-й год. Украина очень слаба в реформах, но в борьбе с Россией добилась очень большого прогресса. Никто не станет заигрывать с людьми, которые с оружием попытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Путинская Россия вполне телевизионная. На этом держится режим. Им нужно постоянно поставлять горючий материал для своих СМИ. Если в течение недели они не будут говорить об Украине, население поймет, что оно бедное и голодное. Каждый конфликт, гибель, грабеж, пожар раскручивают до такой степени, чтобы население тряслось", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее специалист заявял о том, что у "русского мира" нет ничего общего с христианством.