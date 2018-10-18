Путин на следующий день после трагедии в Керчи: "Хочется поиграть в хоккей"

Путин захотел поиграть в хоккей / Reuters

В сети обратили внимание на высказывание президента РФ Владимира Путина, которое он сделал на форуме "Валдай".

Отвечая на вопрос, каких перемен он хочет, Путин заявил, что хочет закончить дискуссию.

"Я хочу, чтоб мы закончили уже, потому что мне нужно в Узбекистан улетать, а я еще хочу в хоккей поиграть по дороге", - заявил Путин.

Заявление Путина позорное, поскольку оно было сделано на фоне трагедии в Керчи и объявленного в Крыму трехдневного траура, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Читайте такжеВосемь нестыковок в деле о теракте в Керчи"Это "поиграть в хоккей" не только позорно. Тем более, что Путин не стал менять свой "рабочий график", отказался поехать в Керчь. Это самое "поиграть в хоккей" раскрывает психологию современной российской власти, оно показывает, насколько равнодушный к горю своих подданных человек, находится на самом ее верху. Путин хочет успеть "поиграть в хоккей", а где-то, совсем недалеко врачи сражаются за жизни пострадавших, родные оплакивают погибших. Страной правят глубоко равнодушные люди. К тому же, чувствующие свою безнаказанность, уверенные, что подданные все стерпят. Не выкинули из власти за шуточку "она утонула"? Значит и "хочу в хоккей поиграть" пройдет", - отмечает канал.

17 октября в керченском политехнологическом коледже его студент Владислав Росляков расстрелял учеников и преподавателей. Всего от рук террориста погибло двадцать человек. После этого он покончил с собой в библиотеке.

Один из выживших студентов заявил, что у Рослякова был сообщник. Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек - кто-то не пожалел времени заминировать проходы.