Девушка отказалась уступить дорогу кортежу Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко / 5min.by

В белорусском городе Гродно, куда 19 октября с визитом прибыл Александр Лукашенко, переходившая дорогу девушка не пропустила президентский кортеж.

Видео курьеза опубликовал местный портал NewGrodno.

На записи видно, как девушка переходит дорогу на зеленый сигнал светофора, пропустив только первый автомобиль из колонны.

Портал отмечает, что сам Александра Лукашенко на тот момент в составе кортежа не передвигался, так как должен был приехать в Гродно лишь на следующий день.

В конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости усиления погранконтроля на границе с Украиной.

"Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно... Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал он.