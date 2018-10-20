Девушка отказалась уступить дорогу кортежу Лукашенко

20 октября 2018, 09:06

Девушка перешла дорогу на "зеленый", пропустив только первый автомобиль из колонны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко / 5min.by

В белорусском городе Гродно, куда 19 октября с визитом прибыл Александр Лукашенко, переходившая дорогу девушка не пропустила президентский кортеж.

Видео курьеза опубликовал местный портал NewGrodno.

На записи видно, как девушка переходит дорогу на зеленый сигнал светофора, пропустив только первый автомобиль из колонны.

Портал отмечает, что сам Александра Лукашенко на тот момент в составе кортежа не передвигался, так как должен был приехать в Гродно лишь на следующий день.

В конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости усиления погранконтроля на границе с Украиной.

"Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно... Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Беларусь Александр Лукашенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:20
В Киеве автобусы убили кондуктора, опубликованы фото и видео с места трагедии
10:16
В США похвалили реформу полиции в Украине
10:00
В разведке назвали ощутимые потери боевиков на Донбассе Видео
09:49
Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве
09:40
Мощный взрыв на заводе в России: названо число жертв Фото Видео
09:34
США призвали Украину к терпимости
09:20
Названы дата и место похорон солиста группы "Нэнси" Видео
09:06
Девушка отказалась уступить дорогу кортежу Лукашенко Видео
08:45
В Сети показали фото главаря "ДНР" Пушилина времен службы в Нацгвардии Украины
08:29
Страна, заляпанная кровью: как Россия внесла в список смертных врагов пол земного шара мнение
08:18
Экс-министр призвал украинцев выбросить из своих голов "весь московский мусор"
08:03
"Держите меня, я – е**нутый": журналист объяснил, почему Путин представляет угрозу всему миру Видео
07:47
Парламент Македонии поддержал переименование страны
07:30
Поздравления и открытки с Днем ангела Сергея Фото
07:27
Bloomberg узнало место и сроки предстоящей встречи Путина и Трампа
07:11
"Самоубийством тут не пахнет": астролог раскрыл подробности трагедии в Керчи
06:52
"Вот это бюст!": Даша Астафьева взволновала фанатов фото пышной груди
06:34
У Путина реально поехала "крыша" мнение
05:46
"Мракобесов коробит": Тука оценил реакцию Госдумы РФ на Томос Видео
05:14
Тина Кароль покорила поклонников стильным образом
04:42
Генерал-разведчик рассказал, как украинские спецслужбы получили компромат на Путина Видео
04:09
Жилищные субсидии: стало известно, кого могут оставить без госвыплат Видео
03:29
"Научили бояться быть плохим": психолог посоветовала, как стать лучше Видео
02:50
Оля Полякова назвала любимого президента Украины Видео
02:27
Венгрия намерена удвоить финансовую помощь венграм Закарпатья
01:59
Архиепископ рассказал о связи патриарха Кирилла с Богом и российскими спецслужбами
01:41
Обзывают "жируха и корова": взорвавшая Сеть воспитательница рассказала о рэп-хите о рыбках
01:14
Российская рокер Арбенина рассказала о проблемах с концертами из-за Украины Видео
00:50
"Зашивает душу": Монатик презентовал новый зажигательный трек Видео
00:29
В Минфине пояснили преимущества новой финансовой программы от МВФ
19 октября, пятница
23:47
"Это предлагают наши интеллектуалы хитровымах*нные": Фарион возмущена русским языком во Львове Видео
23:24
В Луцке убийца разгуливает на свободе из-за отсутствия места в тюрьме
22:47
Шахтер – Десна – 1:0. "Горняки" вырвали победу в меньшинстве. Видео гола Видео
22:45
Виноваты "папередныкы": в Кабмине пояснили, почему решили повысить цены на газ
21:59
В Индии поезд протаранил толпу людей на религиозном празднике Видео
21:57
Озвучены основные версии смертельного крушения Су-27
21:39
80% киевских призывников уклонились от армии
21:29
В Госдуме прокомментировали 3,9 млрд долларов для Украины от МВФ
21:02
Спирс показала стройные ноги в сексуальном мини-платье Фото Видео
20:53
Украина и МВФ заключили соглашение на несколько миллиардов долларов
20:41
В Керчи новая трагедия: парень погибшей в колледже студентки выбросился из окна Видео
20:38
Афон подготовил заявление о неподчинению решениям Константинополя - СМИ
19:59
Вице-премьер Италии обвинил Украину в церковном расколе
19:34
Парубий подписал обращение в СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne
19:22
Украина конфисковала российское судно "Норд"
19:14
Войну на Донбассе можно прекратить за час, было бы желание - Хуг Видео
18:49
Кадыров пригрозил ингушам, которые митингуют против новой границы республики Видео
18:19
Перед выходными Киев парализован пробками - карта заторов Фото
17:58
В России под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники Фото Видео
17:57
Опасная эпидемия: врач рассказал, когда в Украину придет новый вирус гриппа Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять