"Тупой качок" и стриптизер: что известно о задержанном за рассылку бомб в США

Цезарь Сайок, которого задержали по подозрению в рассылке бомб противникам Дональда Трампа, являлся ярым фанатом действующего президента США.

Как пишет ВВС, задержанный в прошлом подрабатывал стриптизером, при этом он выступал в рамках программы "Выездной девичник".

Кроме того, Сайок отличался от других коллег и был несколько чудным, много времени проводил в спортзале, "как тупой качок".

Как рассказал его бывший работодатель, он никогда бы не взял его на полную ставку, потому что "Сайок болтался то туда, то сюда, брался за разные дела и жил как кочевник", иногда подрабатывая вышибалой в клубах, где исполняли женский стриптиз.

Причем его последним местом работы стало заведение New River Pizza &Fresh Kitchen, где Сайок в течение нескольких месяцев развозил пиццу и уволился в январе 2018 года.

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Как рассказала менеджер компании Дебра Гурегян, "он был с приветом, лучшего слова и не подберешь, с ним явно что-то было не так".

При этом Сайок развозил пиццу на том самом белом минивене, оклеенном фотографиями Трампа и Пенса, а также карикатурами на демократов.

Также задержанный ранее неоднократно писал и говорил вещи расистского характера. По ее словам, он ненавидел геев, афроамериканцев и евреев.

Напомним, в США бомбы прислали в офис бывшего президента Барака Обамы, в дом экс-американского лидера Билл Клинтона и его жены Хиллари, которая была госсекретарем Штатов, а также в несколько организаций.