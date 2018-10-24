В США прислали бомбы Бараку Обаме и супругам Клинтонам

Барак Обама, Хиллари и Билли Клинтоны / TheHill

В дом, принадлежащий Биллу Клинтону (президент США с 1991 по 2000 год) и его супруге Хиллари Клинтон (госсекретарь в администрации Барака Обамы) в одном из пригородов Нью-Йорка, прислали бомбу.

Подозрительную посылку нашел сотрудник прислуги, сортировавший почту, сообщает портал BNO News.

По словам правоохранителей, устройство крайне напоминает то, которое было подброшено ранее в почтовый ящик особняка известного миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.

Мощность бомбы, присланной Клинтоном, а также информацию о возможных отправителях взрывного устройства пока держат в секрете.

Позднее, как сообщает издание The New York Times, Секретная служба перехватила взрывное устройство, отправленно в вашингтонский офис Барака Обамы (президент США в 2008-2016 годах).

Напомним, ранее Хиллари Клинтон пришла в Йельский университет в шапке-ушанке и сделала громкое заявление.